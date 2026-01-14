Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

NATO phản ứng vụ Nga phóng tên lửa vào Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) quan ngại trước việc Nga gia tăng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Ukraine, trong đó có việc sử dụng tên lửa Oreshnik, đồng thời kêu gọi khẩn trương cung cấp thêm hệ thống phòng không và tên lửa đánh chặn cho Kiev.

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu trong khuôn khổ Diễn đàn Nhóm Renew hôm thứ Ba (13/1), Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, việc Nga tăng cường các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa Oreshnik, cho thấy nhu cầu cấp thiết phải hỗ trợ Kiev về năng lực phòng không.

"Chúng tôi đang phản ứng (trước các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine) ngay bây giờ, bởi vì tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Những tên lửa của Nga thực sự nguy hiểm. Chúng ta đã thấy điều đó cách đây vài ngày khi chúng được sử dụng ở vùng Lviv", ông Rutte nhấn mạnh khi trả lời câu hỏi về phản ứng trước việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik.

47f72b15-e186-4766-8c95-8f2824f45dce.jpg
Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Đại diện NATO nhắc lại rằng "đêm qua chúng ta lại chứng kiến ​​hàng trăm máy bay không người lái và hàng chục tên lửa tấn công Ukraine". Ông nhấn mạnh đây là lý do NATO cung cấp cho Kiev các tên lửa đánh chặn cần thiết để bắn hạ những tên lửa này.

Tổng thư ký NATO kêu gọi các nghị sĩ châu Âu phối hợp với chính phủ của mình để rà soát kho dự trữ quốc phòng, tìm nguồn cung tên lửa đánh chặn cho các hệ thống Patriot, NASAMS và SAMP/T. Theo ông, Ukraine đang cần những khí tài này ngay lập tức để bảo vệ không phận và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Tammy Bruce mô tả việc Nga sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa Oreshnik chống lại Ukraine là một sự leo thang khó hiểu.

Cùng ngày, Hội đồng Ukraine - NATO đã nhóm họp theo đề nghị của Kiev để thảo luận về các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào lĩnh vực năng lượng Ukraine, cũng như việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông kỳ vọng Mỹ và các nước châu Âu sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao các gói viện trợ quân sự sau loạt cuộc tấn công lớn gần đây của Nga.

Quỳnh Như
Pravda
#NATO #Nga #Ukraine #tên lửa #phòng không #kiev #hỗ trợ quân sự

Xem thêm

Cùng chuyên mục