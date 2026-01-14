Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Một số nhân sự được khuyến cáo rời căn cứ Mỹ ở Qatar

Bình Giang

TPO - Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, một số nhân sự đã được khuyến cáo rời khỏi căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ tại Qatar trước tối 14/2, trong bối cảnh Washington cảnh báo có thể can thiệp vào tình hình Iran.

iran.jpg
Tiêm kích F-22 Raptor lăn bánh chuẩn bị tới Căn cứ Không quân Al Udeid, Qatar, từ căn cứ ở Mỹ năm 2019. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Đại sứ quán Mỹ tại Doha và Bộ Ngoại giao Qatar chưa bình luận về thông tin này.

Al Udeid là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, hiện có khoảng 10.000 binh sĩ đồn trú.

“Đây là sự điều chỉnh bố trí lực lượng chứ không phải lệnh sơ tán”, một trong các nhà ngoại giao nói với Reuters. Nhà ngoại giao nói thêm rằng ông không được thông báo về lý do cụ thể cho điều chỉnh này.

Trước đó, một quan chức cấp cao Iran nói với báo chí, rằng Tehran đã cảnh báo các quốc gia trong khu vực về khả năng họ sẽ tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington tấn công Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa can thiệp vào tình hình Iran.

Năm ngoái, sau khi Mỹ triển khai đợt không kích Iran, một số nhân sự và gia đình đã được di dời khỏi các căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông. Sau khi bị Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân, Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ của Mỹ tại Qatar để trả đũa.

Tình hình Iran đang căng thẳng do đợt biểu tình khắp cả nước, kết hợp với sức ép từ nhà lãnh đạo Mỹ.

Một quan chức Israel cho biết, Israel đánh giá rằng Tổng thống Trump đã quyết định sẽ can thiệp vào Iran, nhưng vẫn chưa rõ quy mô và thời điểm hành động.

“Tehran đã nói với các nước trong khu vực, từ Ả-rập Xê-út và UAE tới Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ tại những nước đó sẽ bị tấn công” nếu Mỹ nhắm vào Iran, vị quan chức Iran cho biết.

Quan chức này cũng cho biết, kế hoạch gặp gỡ trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị hủy.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 13/1, ông Trump cam kết sẽ có “hành động rất mạnh mẽ” nếu Iran mạnh tay với người biểu tình.

Mỹ hiện duy trì lực lượng trên khắp khu vực, bao gồm Bahrain và Qatar.

Chính quyền Iran cáo buộc Mỹ và Israel kích động bất ổn, cáo buộc các đối tượng “khủng bố” gây hỗn loạn và tấn công lực lượng an ninh, nhà thờ Hồi giáo và tài sản công cộng.

Bình Giang
Reuters
#Iran #Qatar #Tình hình Iran #Tình hình Trung Đông #Tổng thống Trump #Donald Trump #Biểu tình Iran

