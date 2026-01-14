Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Triều Tiên gạt bỏ hy vọng của Hàn Quốc về việc cải thiện quan hệ liên Triều

Minh Hạnh

TPO - Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong - cho rằng hy vọng của Hàn Quốc về việc cải thiện quan hệ liên Triều là một “ảo mộng không thể thành hiện thực”.

645wjylllroqdjcqc65aqm2lby.jpg
Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un - bà Kim Yo Jong. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tuyên bố trên được bà Kim đưa ra để đáp trả bình luận của một quan chức Chính phủ Hàn Quốc, rằng Seoul nhìn thấy cơ hội nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng.

“Kỳ vọng của họ đã không thành hiện thực”, KCNA dẫn lời bà Kim. “Đối với giấc mơ hão huyền của Seoul về việc cải thiện quan hệ liên Triều, tất cả đều không bao giờ có thể trở thành hiện thực”.

Nói về vụ các máy bay không người lái Hàn Quốc bay đến Triều Tiên, bà Kim Yo Jong cho biết: “Hàn Quốc đã gây ra một hành động khiêu khích nghiêm trọng bằng cách xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên”.

Bà Kim yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc xin lỗi và cam kết không bao giờ để những sự việc tương tự tái diễn.

Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tìm cách cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng, nhưng cho đến nay, nỗ lực của ông Lee đã bị nước láng giềng từ chối.

Ngày 10/1, quân đội Triều Tiên cáo buộc Seoul điều máy bay không người lái mang thiết bị giám sát qua biên giới trong hai vụ việc riêng biệt vào tháng 9 và ngày 4/1, tuyên bố rằng chủ quyền của nước này đã bị xâm phạm.

Hàn Quốc ngay lập tức mở cuộc điều tra về các cáo buộc, bao gồm cả khả năng dân thường đứng sau các vụ điều động máy bay không người lái, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc không đưa máy bay không người lái hoặc vận hành các mẫu máy bay được tìm thấy ở Triều Tiên.

"Nhóm điều tra đang làm việc rất nhanh chóng. Ngay sau khi kết quả được công bố, chính phủ sẽ có hành động tương ứng”, Bộ trưởng Thống nhất Chung Dong-young nói.

Ông Chung cũng mô tả việc Triều Tiên liên tiếp đưa ra các cáo buộc liên quan đến máy bay không người lái thông qua truyền thông, thay vì các kênh liên lạc liên Triều, là "vô cùng bất thường và không tự nhiên".

"Tôi hy vọng các mạng lưới và kênh liên lạc liên Triều bị gián đoạn có thể được khôi phục trong thời gian sớm nhất và đối thoại có thể được nối lại", ông Chung nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ông Chung cũng cho biết Seoul có thể sẽ đưa ra lời xin lỗi về vụ Hàn Quốc đưa máy bay không người lái vào Triều Tiên hồi năm 2024, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Thời điểm đó, ông Yoon được cho là đã ra lệnh điều động máy bay không người lái quân sự tiến vào Bình Nhưỡng để khiêu khích Triều Tiên và lợi dụng bất kỳ sự trả đũa tiềm tàng nào làm cái cớ để tuyên bố thiết quân luật.

Minh Hạnh
Reuters, Yonhap
#Hàn Quốc #Triều Tiên #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un #Kim Yo Jong #quan hệ liên Triều

