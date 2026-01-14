Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhà Trắng đề cử nữ ứng viên làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

Bình Giang

TPO - Ngày 13/1, trang web của Nhà Trắng đăng danh sách đề cử cho nhiều vị trí, trong đó bà Jennifer Wicks McNamara được đề cử vị trí Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

mcnamara.jpg
Bà Jennifer Wicks McNamara.

Bà Jennifer Wicks McNamara hiện là Giám đốc Văn phòng Bổ nhiệm tổng thống, một vị trí cấp cao mà bà đảm nhiệm từ tháng 11/2012, phục vụ qua bốn chính quyền tổng thống khác nhau.

Trong vai trò này, bà thường xuyên làm việc với các quan chức cấp cao tại Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Là một công chức với gần 31 năm kinh nghiệm trong Chính phủ Mỹ, bà từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Ngoại giao, bao gồm: Chánh Văn phòng thuộc Văn phòng Nguồn lực hỗ trợ đối ngoại Mỹ; Cố vấn cao cấp về lập pháp và quan hệ công chúng cho Thứ trưởng Ngoại giao; và Trợ lý đặc biệt cho Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách hành chính.

Ngoài ra, bà Jennifer Wicks McNamara còn là người đào tạo về điều hành tại Trường Lãnh đạo và quản lý, thuộc Trung tâm Đào tạo Ngoại giao quốc gia.

Bà bắt đầu làm việc cho Chính phủ Mỹ với vai trò trong Lục quân Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc; sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò lãnh đạo và quản lý khác nhau cho Lục quân tại Hawaii và bang Virginia.

Bà được đánh giá là một nhà lãnh đạo đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, từng chỉ đạo thành công nhiều sáng kiến liên ngành quan trọng, trong đó có việc hiện đại hóa chính sách chức danh ngoại giao của Bộ Ngoại giao, nhằm phản ánh chính xác hơn môi trường ngoại giao đang thay đổi trên toàn cầu hiện nay, cũng như giữ vai trò then chốt trong công tác chuẩn bị và triển khai quá trình chuyển giao quyền lực tổng thống của Bộ Ngoại giao.

Kinh nghiệm làm việc liên ngành và với cơ quan lập pháp, cùng sự am hiểu sâu sắc về các vấn đề chính sách và quản lý khiến bà được đánh giá là hội đủ điều kiện để đảm nhiệm cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bà nhận bằng Thạc sĩ Khoa học về chiến lược an ninh quốc gia tại Trường Cao đẳng Chiến tranh quốc gia năm 2008 và bằng Thạc sĩ Hành chính công tại Đại học American năm 2003.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper sẽ kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam vào ngày 18/1 tới.

Bình Giang
#Đại sứ Mỹ #Jennifer Wicks McNamara #Quan hệ Việt - Mỹ

