Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran kêu gọi đồng minh của Mỹ ngăn Washington can thiệp ở Trung Đông

Minh Hạnh

TPO - Một quan chức Iran giấu tên cho biết, Tehran đã kêu gọi các đồng minh của Mỹ trong khu vực “ngăn cản Washington can thiệp sâu vào tình hình Iran”.

p2ccvpqtsfii3diuz26fhxqbyy.jpg
Người biểu tình xuống đường ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông nhà nước Iran ngày 14/1 đưa tin, người đứng đầu cơ quan an ninh của nước này - ông Ali Larijani - đã nói chuyện với Ngoại trưởng Qatar. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nói chuyện với những người đồng cấp từ Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả Qatar, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh của Mỹ.

Theo truyền thông Iran, ông Araqchi nói với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed rằng "tình hình đã ổn định", và người dân Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh của nước này khỏi bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài.

Theo đánh giá của Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định can thiệp, nhưng phạm vi và thời điểm của hành động này vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên cho biết, Iran cũng đã kêu gọi các đồng minh của Mỹ trong khu vực “ngăn cản Washington can thiệp sâu ở Iran”.

"Tehran đã nói với các nước trong khu vực, từ Ả-rập Xê-út, UAE đến Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ ở những nước này sẽ gặp nguy hiểm nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào Iran”, quan chức này cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị hủy bỏ, cho thấy căng thẳng leo thang.

Mỹ có lực lượng trên khắp khu vực, bao gồm ở Bahrain - nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, và ở Qatar - nơi đặt Căn cứ Không quân Al Udeid, trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Iran đã bắn tên lửa vào Căn cứ Al Udeid hồi năm ngoái để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran hồi cuối tháng 12, và nhanh chóng lan rộng trên khắp cả nước. Đài truyền hình Iran cho biết, một lễ tang tập thể sẽ diễn ra ngày 14/1 để tưởng nhớ hơn 100 thường dân và nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn.

Minh Hạnh
Reuters
#Iran #Trung Đông #Mỹ #biểu tình Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục