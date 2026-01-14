Iran kêu gọi đồng minh của Mỹ ngăn Washington can thiệp ở Trung Đông

TPO - Một quan chức Iran giấu tên cho biết, Tehran đã kêu gọi các đồng minh của Mỹ trong khu vực “ngăn cản Washington can thiệp sâu vào tình hình Iran”.

Người biểu tình xuống đường ở Tehran. (Ảnh: Reuters)

Truyền thông nhà nước Iran ngày 14/1 đưa tin, người đứng đầu cơ quan an ninh của nước này - ông Ali Larijani - đã nói chuyện với Ngoại trưởng Qatar. Cùng lúc đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã nói chuyện với những người đồng cấp từ Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cả Qatar, UAE và Thổ Nhĩ Kỳ đều là đồng minh của Mỹ.

Theo truyền thông Iran, ông Araqchi nói với Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed rằng "tình hình đã ổn định", và người dân Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền và an ninh của nước này khỏi bất kỳ sự can thiệp nào từ nước ngoài.

Theo đánh giá của Israel, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định can thiệp, nhưng phạm vi và thời điểm của hành động này vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên cho biết, Iran cũng đã kêu gọi các đồng minh của Mỹ trong khu vực “ngăn cản Washington can thiệp sâu ở Iran”.

"Tehran đã nói với các nước trong khu vực, từ Ả-rập Xê-út, UAE đến Thổ Nhĩ Kỳ, rằng các căn cứ của Mỹ ở những nước này sẽ gặp nguy hiểm nếu Mỹ nhắm mục tiêu vào Iran”, quan chức này cho biết.

Nguồn tin nói thêm rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã bị hủy bỏ, cho thấy căng thẳng leo thang.

Mỹ có lực lượng trên khắp khu vực, bao gồm ở Bahrain - nơi đặt trụ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ, và ở Qatar - nơi đặt Căn cứ Không quân Al Udeid, trụ sở tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ. Iran đã bắn tên lửa vào Căn cứ Al Udeid hồi năm ngoái để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của nước này.

Các cuộc biểu tình bùng phát ở Iran hồi cuối tháng 12, và nhanh chóng lan rộng trên khắp cả nước. Đài truyền hình Iran cho biết, một lễ tang tập thể sẽ diễn ra ngày 14/1 để tưởng nhớ hơn 100 thường dân và nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn.