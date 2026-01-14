Kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng và bầu cử

TPO - Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thi công khu huấn luyện, đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng và bầu cử.

Ngày 14/1, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu, làm trưởng đoàn kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Tiểu đoàn 303, Trung đoàn Bộ binh 584, Đoàn công tác kiểm tra nhiệm vụ A2, hệ thống văn kiện, kế hoạch và các phương án sẵn sàng chiến đấu. Qua thực hành, các phân đội xử lý tình huống nhanh gọn, sát thực tế. Đoàn công tác ghi nhận đơn vị chuẩn bị chu đáo, luyện tập thuần thục, đồng thời đánh giá cao hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội trong giai đoạn trực cao điểm.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa kiểm tra vũ khí, trang bị cá nhân của các chiến sĩ.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt công tác huấn luyện năm 2026 và tổ chức cho bộ đội đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trước đó cùng ngày, Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Thao trường huấn luyện và Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Đắk Lắk. Dù điều kiện thi công khó khăn, các hạng mục cơ bản đáp ứng tiến độ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, bí mật quân sự.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra tiến độ thi công Thao trường huấn luyện và Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ Đắk Lắk.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa đề nghị Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh hoàn thiện công trình gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn, quản lý chặt vật tư, nguồn vốn; đồng thời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ thi công.