Bàn giao 204 xe mô tô cho Ban chỉ huy Quân sự cấp xã ở An Giang

TPO - Chiều 31/8, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã bàn giao 204 xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn. Đây là một phần trong kế hoạch trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho lực lượng quân sự cơ sở trên toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng trong tình hình mới

Tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Ngọc Chúc (An Giang), 36 xe mô tô đã được bàn giao cho 13 Ban CHQS xã, phường.

Trung tá Phạm Hoài Nam - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS khu vực 6 nhấn mạnh: sau khi tiếp nhận, các đơn vị phải quản lý, khai thác hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm và coi đây là tài sản quý phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Lễ bàn giao xe mô tô 2 bánh cho Ban CHQS các xã phường.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 Ban CHQS cấp xã, phường trên cả nước. Riêng An Giang được phân bổ 204 xe.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với cơ quan chuyên môn hoàn tất đăng ký biển số quân sự, giấy chứng nhận đăng ký xe theo đúng quy định, kịp thời bàn giao về các đơn vị cơ sở.

Quang cảnh buổi bàn giao xe. Ảnh: Phương Vũ.

Đại tá Vũ Thế Văn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang cho biết: “Đến 15h ngày 31/8, toàn bộ 204 xe đã được bàn giao xong cho Ban CHQS các xã, phường. Đây không chỉ là trang bị kỹ thuật mà còn là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quyết tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.