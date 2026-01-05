Chính sách mới về phụ cấp tăng thêm khi thu hút nhân tài vào biên chế quân đội

TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Điểm đáng chú ý của Nghị định là chính sách phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thời gian áp dụng trong 5 năm

Nghị định quy định rõ chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm hằng tháng tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Các đối tượng khác được hưởng phụ cấp tăng thêm hằng tháng bằng 350% mức lương hiện hưởng trong thời gian 5 năm kể từ ngày được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định tuyển dụng.

Nhiều chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định cũng nêu rõ các trường hợp được hưởng phụ cấp hỗ trợ tăng thêm cao hơn. Cụ thể, đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, kiến trúc sư trưởng dự án bằng 500% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 450% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp I khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Trường hợp đặc biệt cần thu hút vào làm việc thuộc lĩnh vực trọng điểm của Quân đội mà không phải đối tượng nêu trên thì được hưởng khoản phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Mức cao nhất bằng 550% lương hiện hưởng

Nghị định cũng nêu rõ các chính sách về phụ cấp tăng thêm đối với đối tượng trọng dụng nhân tài. Trong đó, học viên tốt nghiệp đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp, hằng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm tối đa bằng 250% mức lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng kể từ ngày có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài, hằng tháng được hưởng phụ cấp tăng thêm bằng 400% mức lương hiện hưởng.

Đối với giáo sư, phó giáo sư khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao; kiến trúc sư trưởng cấp bộ, Kiến trúc sư trưởng dự án bằng 550% mức lương hiện hưởng.

Đối với người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II, chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp khi chủ trì tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp hoặc có công trình nghiên cứu khoa học có tính đột phá thuộc các ngành, lĩnh vực chiến lược, trọng tâm cấp quốc gia hoặc quốc tế được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao bằng 500% mức lương hiện hưởng…