Đề xuất đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng xây Khu phức hợp y tế – Đại học Y Hà Nội

TPO - Dự kiến, dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Đây là mô hình hợp nhất “Bệnh viện - Trường đại học - Viện nghiên cứu" đã được nhiều trung tâm y học lớn trên thế giới thực hiện.

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội được tổ chức sáng 14/1, Đảng ủy UBND thành phố đã có tờ trình về việc xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội (tại phường Hoàng Mai).

Theo đề xuất, dự án được triển khai trên hai khu đất tại phường Hoàng Mai. Trong đó, khu có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 15 ha, diện tích đề xuất triển khai khoảng 12,9 ha với chức năng khám, điều trị, chăm sóc y tế kỹ thuật cao; đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Khu 2 có diện tích khoảng 0,7 ha xây dựng 2 khối nhà cao khoảng 35 tầng, ba tầng hầm, với khoảng 1.100 căn hộ được thiết kế đặc biệt cho người cao tuổi; số dân dự kiến khoảng 2.530 người.

Các y bác sĩ tư vấn khám sức khỏe cho người cao tuổi

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 16.093 tỷ đồng. Dự án do Liên danh nhà đầu tư gồm Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) và Công ty cổ phần Thiết bị và truyền thông NGS đề xuất.

UBND thành phố cũng đề xuất cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025.

Dự kiến, dự án khởi công vào ngày 17/1/2026. Giai đoạn 1 hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2028; giai đoạn 2 hoàn thành năm 2030.

Theo UBND TP. Hà Nội, điểm nổi bật của dự án là việc xây dựng mô hình hợp nhất “Bệnh viện - Trường đại học - Viện nghiên cứu”. Đây là mô hình đã được nhiều trung tâm y học lớn trên thế giới áp dụng. Với mô hình này, sinh viên và học viên sau đại học sẽ được tiếp cận đầy đủ các mô hình bệnh lý ngay trong môi trường thực hành lâm sàng, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần đổi mới mô hình giáo dục - nghiên cứu y khoa và phát triển hệ thống y tế bền vững, chất lượng cao; trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô.