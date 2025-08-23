Hà Nội: Hơn 500 người có công, người cao tuổi được khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí

TPO - UBND phường Vĩnh Hưng đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, người cao tuổi trên địa bàn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện tri ân của phường trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Nhân viên y tế khám, tư vấn cho người có công với cách mạng và người cao tuổi.
UBND phường cũng huy động lực lượng dân quân, đoàn viên hỗ trợ người có công, người cao tuổi đến khám bệnh.
Trước đó, cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Hưng đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ bị địch bắt tù đày, đang sinh sống trên địa bàn.