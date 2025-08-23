Hà Nội: Hơn 500 người có công, người cao tuổi được khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí

TPO - UBND phường Vĩnh Hưng đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, người cao tuổi trên địa bàn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.