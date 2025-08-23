Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Hà Nội: Hơn 500 người có công, người cao tuổi được khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí

Thanh Hiếu

TPO - UBND phường Vĩnh Hưng đã phối hợp tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, người cao tuổi trên địa bàn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

1000021990-6178.jpg
Ngày 23/8, UBND phường Vĩnh Hưng﻿ phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hà Nội và Phòng khám đa khoa Vĩnh Hưng tổ chức khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người có công﻿ với cách mạng và người cao tuổi (từ 80 tuổi trở lên) trên địa bàn phường.
1000021983.jpg
1000021854.jpg
1000021927.jpg
Ông Phạm Hải Bình, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng cho biết, chương trình khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện tri ân của phường trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
1000021914.jpg
1000021910.jpg
1000021918.jpg
Nhân viên y tế khám, tư vấn cho người có công với cách mạng và người cao tuổi.
1000021928.jpg
1000021862.jpg
1000021886.jpg
UBND phường cũng huy động lực lượng dân quân, đoàn viên hỗ trợ người có công, người cao tuổi đến khám bệnh.
238-d-1755928574.jpg
Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Tuyết (93 tuổi, trú tại phường Vĩnh Hưng) cho biết, năm nay tuổi đã cao, đi lại khó khăn. Bà được các cháu đoàn viên dìu vào phòng khám, bác sĩ đo huyết áp, siêu âm, cấp thuốc nên rất xúc động.
1000021972.jpg
1000021963.jpg
1000021961.jpg
1000021948.jpg
Trước đó, cấp ủy, chính quyền phường Vĩnh Hưng đã thành lập các đoàn đến thăm hỏi tặng quà các cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ bị địch bắt tù đày, đang sinh sống trên địa bàn.
Thanh Hiếu
#Phường Vĩnh Hưng #Người có công #Người cao tuổi #Quốc khánh #lợi dụng nhiệm vụ khám chữa bệnh #Cấp phát thuốc #Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục