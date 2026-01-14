Chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, ngoài chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân được tổ chức tại các trung tâm văn hóa, sân vận động, vườn hoa, khu dân cư trên địa bàn, với 88 buổi biểu diễn, Hà Nội sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” để chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV của TP Hà Nội. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhằm tạo không khí trang trọng, tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan, thành phố tổ chức triển khai theo 6 khu vực, trọng điểm gồm: Khu vực các cơ quan Trung ương, xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Ba Đình và các tuyến đường lân cận; Khu vực trung tâm Thành phố; Khu vực các tuyến đường cửa ngõ về Thủ đô; Khu vực xung quanh nơi đại biểu lưu trú và các tuyến đường dẫn từ nơi đại biểu lưu trú đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia; Khu vực các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội; và trên toàn địa bàn Thủ đô.

Tại Thủ đô Hà Nội, khắp các tuyến phố đã được trang trí cờ hoa, pano, khẩu hiệu... chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo ông Long, trên toàn thành phố, công tác trang trí được triển khai thống nhất tại 126 xã, phường. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị thực hiện trang trí trụ sở từ ngày 10/1/2026; nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 15/1/2026 đến ngày 25/1/2026. Đồng thời, hệ thống 143 màn hình LED trên địa bàn Thành phố đã triển khai tuyên truyền nội dung về Đại hội XIV của Đảng từ ngày 25/12/2025, góp phần lan tỏa sâu rộng sự kiện chính trị trọng đại tới nhân dân.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thông tin: Đến nay, thành phố đã hoàn thành công tác tuyên truyền theo Kế hoạch được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long

Riêng hạng mục trang trí hoa tươi đang được triển khai sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 16/1/2026; đồng thời đã có phương án thay thế, bổ sung nhằm duy trì tốt chất lượng, tính thẩm mỹ và độ tươi bền của hoa. Cùng với đó, Thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác trang trí mỹ thuật, các cụm đại cảnh, cụm mô hình trên địa bàn, tạo điểm nhấn phục vụ Nhân dân chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Bính Ngọ...

Bên cạnh đó, chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân được tổ chức tại các trung tâm văn hóa, sân vận động, vườn hoa, khu dân cư trên địa bàn, với 88 buổi biểu diễn, ưu tiên tăng cường về cơ sở, để mọi người dân đều được thụ hưởng nghệ thuật đời sống tinh thần phong phú, qua đó củng cố niềm tin và khí thế thi đua chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Tuyến phố Tràng Tiền rực rỡ cờ hoa

Trên nền tảng các hoạt động tuyên truyền, cổ động và văn hóa được triển khai rộng khắp đó, Thành phố xác định việc tổ chức một chương trình nghệ thuật đặc biệt, có quy mô, tầm vóc tương xứng, làm điểm nhấn chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng là yêu cầu quan trọng, qua đó vừa thể hiện tình cảm, niềm tin của Nhân dân Thủ đô đối với Đảng, vừa tạo dấu ấn chính trị - văn hóa sâu sắc. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được xây dựng trong tổng thể định hướng đó.

Thông tin thêm về Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Phạm Tuấn Long cho biết, chương trình được xác định là điểm nhấn trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, niềm tin và niềm tự hào của Nhân dân Thủ đô đối với Đảng. Chương trình dự kiến có thời lượng khoảng 120 phút, bảo đảm trang trọng, quy mô, thể hiện đầy đủ tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, xuyên suốt; kịp thời cho ý kiến về chủ trương tổ chức, quy mô, định hướng nội dung nghệ thuật, cũng như các yêu cầu về an ninh, an toàn, lễ tân, truyền hình trực tiếp và bắn pháo hoa. Thành ủy đã tổ chức các cuộc họp chuyên đề, đồng thời chủ động báo cáo, xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương liên quan, bảo đảm chương trình được tổ chức đúng định hướng chính trị, chuẩn mực về nghi thức và hình ảnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội đã chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương; yêu cầu xây dựng phương án chi tiết, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, đặc biệt đối với các lĩnh vực trọng yếu như an ninh, an toàn, giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế, kỹ thuật sân khấu và truyền hình trực tiếp. Công tác phối hợp giữa Thành phố với các cơ quan Trung ương, nhất là trong tổ chức sản xuất và truyền hình chương trình, được triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Với vai trò là cơ quan Thường trực, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì tham mưu, phối hợp hoàn thiện kịch bản nghệ thuật; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm tập luyện; tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt; đồng thời là đầu mối tổng hợp, báo cáo kịp thời để bảo đảm chương trình diễn ra đúng kế hoạch.

Về nội dung, chương trình được kết cấu trang trọng, gồm các nghi thức chính trị và phần nghệ thuật với 3 chương: Tráng ca dưới cờ Đảng; Với Đảng, trọn niềm tin yêu; Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, kết thúc bằng pháo hoa nghệ thuật chào mừng. Song song với đó, thành phố tổ chức lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số điểm công cộng, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân theo dõi và hòa chung không khí chào mừng.