Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV phải tiêu biểu về tính tiền phong, gương mẫu, uy tín, liêm chính

TPO - Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trước hết...

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng, diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại họp báo, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trả lời một số câu hỏi của phóng viên báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Tâm, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư chỉ đạo tiến hành rất khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất rất cao, theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng.

Cụ thể, ông Tâm cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở đó, đã chỉ đạo tiến hành công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Như Ý.



Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV nhiệm kỳ 2026-2031 và trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14/04/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhất là ở cấp tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã lựa chọn giới thiệu, chỉ định, bầu các đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảm bảo có chất lượng, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng.

Sau đó, tại Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất ban hành Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, trong đó đã xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.



Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương và tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết tái cử và tham gia lần đầu. Ở các cơ quan, địa phương, đơn vị, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Ông Tâm thông tin, Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15 khoá XIII, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết, thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết, và chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chuẩn bị về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.

Về các yêu cầu đối với nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, ông Tâm cho biết, có các yêu cầu:



Một là phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; xử lý hài hòa hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa, ổn định và đổi mới phát triển, giữa tính phổ biến và tính đặc thù, giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Hai là, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn, có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia dân tộc là trên hết, trước hết; gần dân, trọng dân, vì dân; dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng. Có tư duy đổi mới, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm; có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén nói đi đôi với làm; có khả năng quy tụ đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp; có thành tích, kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả; có đủ sức để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Ba là, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử ở cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhưng cũng không bỏ sót những đồng chí thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.