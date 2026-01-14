Xe chở 11 người gặp nạn khi đi thăm nhà trai: Thắt lòng 3 đám tang cùng một xóm

TPO - Trong 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc – Nam, có 3 người cùng trú tại thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Biến cố bất ngờ khiến xóm nhỏ vốn bình yên rơi vào không khí tang thương, đau xót.

Chuyến xe định mệnh

Chiều 14/1, con đường nhỏ dẫn vào thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) phủ một không khí nặng trĩu. Xóm nhỏ vốn yên bình nay chìm trong tang thương khi 3 người dân trong thôn tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Điều khiến nhiều người đau xót khi 11 người đi trên chuyến xe gặp nạn là anh em, họ hàng trong cùng dòng họ, đa phần trú tại thôn Minh Hương. Họ thuê xe khách từ 2h sáng nay (14/1) để ra tỉnh Thái Bình (cũ, nay là tỉnh Hưng Yên) thăm nhà trai, chuẩn bị các thủ tục cho việc tổ chức kết hôn. Không ai ngờ chuyến đi tưởng chừng ngắn ngày lại trở thành chuyến đi định mệnh, để lại nỗi đau cho người ở lại.

Con đường dẫn vào thôn Minh Hương chìm trong đau thương khi có 3 nạn nhân tử vong trong tai nạn.

“Cả xóm hầu như ai cũng bàng hoàng, vì nghĩ chuyến xe này sẽ đi và về trong niềm vui. Nhưng tai nạn quá bất ngờ, đau xót lắm”, một người dân thôn Minh Hương bày tỏ.

Sau tai nạn, lần lượt những chiếc xe cứu thương chở thi hài nạn nhân trong vụ tai nạn về tại xã Đồng Lộc. Nhiều người dân địa phương chứng kiến không cầm được nước mắt.

Bên quan tài phủ kín hoa trắng, chị Đ.T.D. (SN 1983) liên tục khóc nấc khi cậu con trai là em Võ Đặng Quang A. (SN 2009) đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông. Người bố ruột của chị là ông Đặng Văn H. (SN 1962) cũng bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Người thân em Võ Đặng Quang A. bật khóc, đau xót sau sự việc đau lòng xảy ra.

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 2h sáng 14/1, 11 người trong dòng họ, là anh em, họ hàng của chị D., đã tập trung và lên xe khách thuê trước để di chuyển ra tỉnh Thái Bình (cũ) thăm nhà trai, chuẩn bị cho lễ kết hôn.

Theo người thân, chị D. đã trải qua một cuộc hôn nhân trước và hiện có hai con. Gia đình mong chuyến đi lần này diễn ra suôn sẻ để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới.

“Xe xuất phát lúc rạng sáng. Đến khoảng 5h thì gia đình nhận được cuộc gọi báo xe gặp nạn, lúc đó ai cũng hoảng loạn vì nhiều người mất. Con gái D. học lớp 2 cùng đi theo xe nhưng may mắn thoát nạn, mỗi cháu không bị thương”, một người thân nghẹn ngào chia sẻ.

Nỗi đau

Cách nhà chị D. khoảng 300m, gia đình và người thân của hai nạn nhân là ông Trịnh Q. (SN 1962) và ông Phan Đình N. (SN 1966) cũng đang tất bật lo hậu sự. Trong căn nhà nhỏ phủ đầy khăn tang trắng, không khí tang thương bao trùm, tiếng khóc vang lên khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Theo người thân, ông Trịnh Q. là cậu ruột của chị D., còn ông Phan Đình N. là người họ hàng gần trong dòng tộc. Cả hai đều là những người thân quen, gắn bó với nhiều gia đình trong thôn Minh Hương.

Ngồi thẫn thờ trước hiên nhà, một người thân liên tục lau nước mắt, giọng nghẹn lại: “Xót xa lắm, toàn anh em họ hàng bị nạn cả. Người mất, người ở bệnh viện không rõ thế nào. Giờ chúng tôi không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau này”.

Tại thôn Đình Cương, gia đình và người thân cũng đang tổ chức hậu sự cho ông Hoàng Bá A. (SN 1976). Ông A. là người họ hàng trong dòng tộc của chị D., tham gia chuyến xe với vai trò đại diện dòng họ nhà gái ra thăm nhà trai.

Người thân, gia đình đang lo hậu sự cho ông Trịnh Q

Theo người thân, tình trạng sức khỏe của các nạn nhân bị thương cũng còn diễn biến phức tạp, khiến gia đình luôn trong tâm trạng lo lắng, thấp thỏm.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa đều là người địa phương.

“Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, những người khác bị thương đang được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Chuyến xe chở anh em trong dòng họ di chuyển ra tỉnh Thái Bình (cũ) để thăm nhà trai. Ngay sau khi xảy ra sự việc, địa phương đã cử cán bộ đến từng gia đình có nạn nhân để nắm bắt tình hình, đồng thời thăm hỏi, động viên, chia buồn”, lãnh đạo UBND xã Đồng Lộc thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người thương vong.

Theo báo cáo, khoảng 3h40 ngày 14/1, tại km334+300 cao tốc Bắc – Nam (thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa), ô tô khách biển kiểm soát 38C-229.xx do anh P.V.Tr. (SN 1986, trú xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, chở theo 11 người, đã xảy ra va chạm liên hoàn.

Cụ thể, xe khách đã tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 35A-463.xx do anh B.V.H. (SN 1990, trú tỉnh Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước. Cùng thời điểm, xe đầu kéo biển kiểm soát 36RM-001.xx do anh T.K.H. (SN 1989, trú Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới, tông tiếp vào xe khách.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 6 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Riêng một người đi trên xe nhưng không bị thương, không phải nhập viện cấp cứu.

Danh tính các nạn nhân tử vong gồm: ông Trịnh Q. (SN 1962), ông Phan Đình N. (SN 1966), em Võ Đặng Quang A. (SN 2009), cùng trú thôn Minh Hương; và ông Hoàng Bá A. (SN 1976, trú thôn Đình Cương, xã Đồng Lộc). Các nạn nhân có quan hệ anh em, họ hàng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.