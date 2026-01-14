Hà Nội thu gọn hàng rào metro Nhổn – ga Hà Nội, giảm ùn tắc nhiều điểm nóng

TPO - Ngày 14/1, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho biết đã hoàn thành việc thu hẹp nhiều diện tích rào chắn tại các vị trí thi công đoạn đi ngầm dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) thí điểm Nhổn – ga Hà Nội, qua đó góp phần giải quyết 5 điểm nghẽn giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Ban MRB, hiện đoạn đi ngầm và các ga từ Kim Mã về ga Hà Nội (thuộc gói thầu CP3) đang được thi công đồng loạt trên tất cả các hạng mục; trong đó 2 máy khoan hầm hoạt động tối đa công suất để thi công hai đường ngầm; 4 nhà ga ngầm trên tuyến cũng đang thi công các hạng mục hoàn thiện là dốc lên xuống ga. Tiến độ tổng thể gói thầu CP3 đến nay đạt 74,98%. “Quá trình thi công các công trình trong khu vực nội đô gặp nhiều khó khăn do mặt bằng hạn chế, vừa thi công vừa bảo đảm giao thông. Các hạng mục công trình buộc phải triển khai theo từng giai đoạn, từng phần theo phương án phân luồng giao thông, phát sinh nhiều thách thức trong quá trình thi công”- đại diện MRB thông tin.

Để thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xử lý 5 điểm nghẽn trong đó có điểm nghẽn về “Ùn tắc giao thông”, đại diện MRB cho biết, thời gian qua Ban đã phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để kiểm tra hiện trường và chỉ đạo Liên danh nhà thầu Huyndai - Ghella triển khai các phương án thu hồi hoặc thu gọn rào chắn thi công tại các công trường. Cụ thể, tại 5 vị trí rào chắn của dự án đến nay đã được thu gọn tối đa hàng rào.

Hàng rào thi công metro Nhổn - ga Hà Nội trên đường Trần Hưng Đạo vừa được thu hẹp để mở đường phục vụ giao thông.

Tại khu vực thi công ga S9 - Kim Mã (đoạn từ hồ Thủ Lệ đến đối điện nhà Liên Hợp Quốc - 304 Kim Mã): Dự án đã thu hẹp rào chắn dọc đường Kim Mã đoạn từ Thủ Lệ đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, chiều dài khoảng 400m, chiều rộng thu hẹp từ 0.5 đến 1.0m. Dự án đã thu hẹp rào chắn dọc đường Kim Mã đoạn từ Thủ Lệ đến cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, chiều dài khoảng 400m, chiều rộng thu hẹp từ 0,5 đến 1,0m.

Bên cạnh đó, tại vị trí rào chắn đối diện số 304 Kim Mã, rào chắn được thu ngắn thêm khoảng 10m. Trong quá trình bóc dỡ và vận chuyển vỏ hầm vào công trường, Dự án áp dụng rào chắn di động linh hoạt nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông.

Khu vực thi công giếng thoát hiểm (nút giao Kim Mã - Núi Trúc): Dự án đã thu gọn rào chắn công trường tại vị trí cổng số 1 trên đường Kim Mã khoảng 10m, mở rộng đường tạm nối từ đường Kim Mã dưới lên đường Kim Mã trên từ 6m thành 12m để cho các phương tiện tham gia giao thông sớm thoát khỏi khu vực nút giao, giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực nút giao Kim Mã-Núi Trúc.

Khu vực thi công ga S10 - Cát Linh: Tại ga S10, công trường đang đồng thời triển khai thi công kiến trúc bên dưới nhà ga và các hạng mục công trình phụ trợ ở cả hai phía Bắc và Nam. Mặt bằng phía trên nhà ga hiện được sử dụng làm nơi tập kết vật liệu, gia công cốt thép và bố trí thiết bị thi công, đồng thời phải bảo đảm không gian hoạt động cho xe cẩu 25 tấn.

Trên cơ sở cân đối giữa yêu cầu thi công và nhu cầu giao thông, Dự án đã hoàn thành mở rộng mặt đường xe chạy từ 6m thành 6,5m, hoàn thiện đường bê tông tạm cho người đi bộ dọc hàng rào chiều rộng 1m.

Khu vực thi công ga S11 - Văn Miếu (trên đường Quốc Tử Giám)

Dự án đã thu gọn diện tích rào chắn tại vị trí ngõ Lương Sử B đến số nhà 25 Quốc Tử Giám, chiều dài 100m, chiều rộng thu gọn 2m, mặt đường mở rộng từ 7m thành 9m. Đồng thời tại vị trí ngã ba Văn Miếu - Quốc Tử Giám hàng rào được thu gọn trên chiều dài 10m, đảm bảo giao thông thông suốt và mở rộng tầm nhìn cho các phương tiện lưu thông.

Khu vực thi công ga S12 - Trần Hưng Đạo, đường chuyển làn và Garage (trên đường Trần Hưng Đạo)

Công trường Gara giai đoạn I đã hoàn thành, đang đào đất bản đỉnh thi công giai đoạn II. Căn cứ tình hình thực tế, Dự án đã hoàn thành thu gọn diện tích rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo) từ 1,0m đến 2m để mở rộng lòng đường phục vụ tổ chức giao thông tại khu vực rào chắn.