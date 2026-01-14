Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Chùa Hương 'thay áo mới'

Phùng Linh

TPO - Bên cạnh sự thay đổi về cảnh quan sau khi giải tỏa hàng loạt ki-ốt, mùa lễ hội Chùa Hương 2026 còn ghi nhận nhiều thay đổi trong chuyển đổi số và tư duy dịch vụ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn minh, khác biệt cho du khách.

tp-huongson-36.jpg
Lễ hội truyền thống du lịch chùa Hương gắn với mùa lễ hội xuân hằng năm và là điểm du lịch tâm linh hàng đầu cả nước nhiều năm qua. Năm 2026, lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 18/2-11/5 (mùng 2 tháng Giêng đến 25 tháng Ba năm Bính Ngọ).
tp-huongson-26.jpg
Trước thềm Lễ hội Chùa Hương 2026, khu di tích danh thắng Hương Sơn đang thay đổi từng ngày, từ chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp dịch vụ đến cách tổ chức không gian lễ hội.
tp-huongson-27.jpg
tp-huongson-29.jpg
tp-huongson-34.jpg
Từ đầu tháng 1, xã Hương Sơn đã triển khai đồng loạt biện pháp chỉnh trang, sắp xếp lại không gian lễ hội. Các điểm kinh doanh dịch vụ được rà soát, bố trí theo quy hoạch, những hàng quán tự phát, lấn chiếm lối đi bị yêu cầu tháo dỡ. Đặc biệt, khu vực chùa Thiên Trù - trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của quần thể di tích - được ưu tiên trả lại không gian thoáng đãng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành lễ, vãn cảnh của du khách.
tp-huongson-35.jpg
Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn - Vương Trọng Đạo - cho biết điểm mới của lễ hội năm nay là tập trung chỉnh trang cảnh quan, đô thị, kiên quyết dẹp bỏ hàng quán hoạt động sai quy định, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Hiện, xã tổ chức chỉnh trang 135 hàng quán, tháo dỡ nhiều công trình không đúng quy định, mở rộng không gian lễ hội và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Dự kiến công tác chỉnh trang hoàn thành trước ngày 1/2, kịp phục vụ mùa lễ hội.
tp-huongson-23.jpg
Sau cải tạo, chỉnh trang, nhiều khu vực được trả lại không gian tự nhiên, tạo trải nghiệm thoáng đãng, khác biệt cho du khách.
tp-huongson-19.jpg
Một điểm mới đáng chú ý trong mùa lễ hội 2026 là việc tổ chức, khai thác hiệu quả hơn các tuyến tham quan ngoài tuyến chính Thiên Trù - Hương Tích. Bên cạnh tuyến truyền thống, ban tổ chức đưa vào hoạt động tuyến Thanh Sơn - Hương Đài, Long Vân, Tuyết Sơn giúp du khách có thêm lựa chọn, đồng thời giảm tải những điểm vốn thường xuyên quá đông vào cao điểm.
tp-huongson-21.jpg
Nhiều tuyến, nhiều điểm di tích trước đây ít được chú ý nay được đầu tư khai thác bài bản, phù hợp với các loại hình du lịch trải nghiệm, khám phá, nghiên cứu văn hóa - lịch sử.
tp-huongson-04.jpg
tp-huongson-05.jpg
tp-huongson-02.jpg
Các tuyến này giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp chùa Hương với đa dạng không gian trải nghiệm.
tp-huongson-14.jpg
Thay vì chỉ tập trung vào cao điểm lễ hội, địa phương đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch theo mùa, theo chủ đề, khai thác tiềm năng quanh năm của di tích.
tp-huongson-06.jpg
Cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ phục vụ, thuyết minh viên cũng được chú trọng. Nội dung thuyết minh tại các điểm di tích được chuẩn hóa, giúp du khách hiểu rõ hơn về lịch sử, ý nghĩa văn hóa - tâm linh của từng không gian. Các sản phẩm đặc trưng của địa phương được định hướng phát triển gắn với trải nghiệm, tạo thêm giá trị cho du lịch cộng đồng.
tp-huongson-24.jpg
Theo UBND xã Hương Sơn, Lễ hội 2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Hà Nội quyết tâm đưa khu di tích trở thành khu du lịch quốc gia ngay trong năm nay. Đây cũng là bước đệm để hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản thế giới vào năm 2030.
Phùng Linh
#Chùa Hương #lễ hội 2026 #du lịch tâm linh #Hương Sơn #du lịch trải nghiệm #tuyến tham quan #UNESCO

