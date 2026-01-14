Chùa Hương 'thay áo mới'

TPO - Bên cạnh sự thay đổi về cảnh quan sau khi giải tỏa hàng loạt ki-ốt, mùa lễ hội Chùa Hương 2026 còn ghi nhận nhiều thay đổi trong chuyển đổi số và tư duy dịch vụ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn minh, khác biệt cho du khách.