Chùa Hương 'thay áo mới'

TPO - Bên cạnh sự thay đổi về cảnh quan sau khi giải tỏa hàng loạt ki-ốt, mùa lễ hội Chùa Hương 2026 còn ghi nhận nhiều thay đổi trong chuyển đổi số và tư duy dịch vụ, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn minh, khác biệt cho du khách.
Từ đầu tháng 1, xã Hương Sơn đã triển khai đồng loạt biện pháp chỉnh trang, sắp xếp lại không gian lễ hội. Các điểm kinh doanh dịch vụ được rà soát, bố trí theo quy hoạch, những hàng quán tự phát, lấn chiếm lối đi bị yêu cầu tháo dỡ. Đặc biệt, khu vực chùa Thiên Trù - trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng của quần thể di tích - được ưu tiên trả lại không gian thoáng đãng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành lễ, vãn cảnh của du khách.
Các tuyến này giúp du khách khám phá trọn vẹn vẻ đẹp chùa Hương với đa dạng không gian trải nghiệm.