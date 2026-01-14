Trang trọng nghi lễ thượng lương Đại Hùng Bảo Điện - công trình trong dự án tu bổ, tôn tạo Hoa Lâm Viên

TPO - Sáng 14/1, lễ thượng lương (cất nóc) Đại Hùng Bảo Điện - công trình đầu tiên trong Dự án tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm cổ (Hoa Lâm Viên) - diễn ra trong không khí trang nghiêm. Sự kiện hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hoa Lâm Viên là hành cung quan trọng thời Lý, gần với quê hương nhà Lý và không gian văn hóa - lịch sử vùng Đông Anh (Đông Ngàn cổ). Đây là vùng đất gắn liền với cội nguồn của vương triều Lý, quê hương thân mẫu vua Lý Thái Tổ, người sáng lập vương triều Lý và khai sinh kinh thành Thăng Long.

Hoa Lâm Viên không chỉ là biểu tượng quyền lực của hoàng tộc Lý, mà còn thể hiện tư tưởng “hộ quốc an dân”, khát vọng xây dựng một quốc gia độc lập, thịnh trị từ buổi đầu dựng nước.

Lễ thượng lương Đại Hùng Bảo Điện diễn ra sáng 14/1.

Lễ thượng lương do Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Đông Anh tổ chức.

Theo ban tổ chức, nghi lễ truyền thống này đánh dấu mốc son quan trọng trong tiến trình kiến thiết công trình, đồng thời gửi gắm ước nguyện về sự bền vững lâu dài, quốc thái dân an.

Lễ thượng lương công trình tu bổ, tôn tạo chùa Phúc Lâm cổ vừa thể hiện sự trân trọng, gìn giữ di sản văn hóa - lịch sử của địa phương, vừa khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối tâm nguyện của tiền nhân. Đồng thời, nghi lễ góp phần làm rạng rỡ truyền thống văn hiến của quê hương Đông Anh.

Theo đúng trình tự, sau nghi thức dâng lễ cầu an, các đại biểu thực hiện nghi thức thượng lương.

Hoa Lâm Viên được quy hoạch theo mô hình vườn cảnh quan kết hợp kiến trúc cung đình và tôn giáo, hài hòa với thiên nhiên. Trong khu hành cung có các công trình như điện, lầu, thủy tạ và chùa tháp, phản ánh rõ tinh thần Phật giáo thịnh đạt dưới triều Lý - khi Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị và văn hóa. Sự tồn tại của Hành cung Hoa Lâm Viên cho thấy trình độ tổ chức không gian, thẩm mỹ kiến trúc và tư tưởng trị quốc của vương triều Lý.

Hoa Lâm Viên hiện còn nhiều dấu tích và lưu giữ những di vật, cổ vật, hiện vật có niên đại thời Lý, là minh chứng rõ nét cho sự tồn tại của vương triều Lý qua từng giai đoạn lịch sử tại vùng đất Hoa Lâm xưa - di tích Hoa Lâm Viên ngày nay.

Tọa đàm làm rõ vai trò của Hoa Lâm Viên trong lịch sử vương triều Lý. Ảnh: Phạm Sỹ.

Ngày 13/1, tọa đàm khoa học Hoa Lâm Viên - Hành cung thời Lý: Giá trị di sản và định hướng trong phát triển công nghiệp văn hóa hiện nay được tổ chức. Tọa đàm làm rõ vai trò của hành cung Hoa Lâm Viên trong lịch sử vương triều Lý, mối quan hệ giữa di tích với quê hương nhà Lý và hệ thống di sản vùng Đông Ngàn cổ. Từ đó, các chuyên gia đề xuất định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

TS Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội - khẳng định Hoa Lâm Viên không chỉ là di sản của quá khứ, mà còn là không gian tiềm năng của tương lai, nơi các giá trị lịch sử - văn hóa triều Lý có thể được tái hiện, diễn giải và sáng tạo trong đời sống đương đại.

GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam - cho biết những phát hiện khảo cổ gần đây ở Hoa Lâm Viên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt là đôi sấu đá mang họa tiết hoa văn thời Lý, chân cột kinh, chân tảng đá hoa sen, gạch chạm khắc hoa văn thời Lý…

Đây là những chứng tích quý giá góp phần khẳng định vị thế đặc biệt của hành cung thời Lý tại khu di tích Hoa Lâm Viên trong tiến trình lịch sử dân tộc.