Lý do ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam, ngày toàn dân được nghỉ?

TPO - Nghị quyết của Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa.

Ngày 24/11/1946 lịch sử

Sau khi thông tin này được đăng tải, trên nhiều trang mạng xã hội, nhiều khán giả tò mò tại sao ngày 24/11 được chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam mà không phải ngày khác. Nguyên nhân là ngày này gắn liền với sự kiện quan trọng của đất nước.

Nhìn lại lịch sử, 24/11/1946 là ngày Hội nghị Văn hoá toàn quốc lần thứ nhất đã được tổ chức. Chủ tịch Hồ Chí Minh tới dự và có bài phát biểu dài 40 phút. Người tha thiết mong muốn nền văn hóa mới của nước nhà lấy hạnh phúc của đồng bào, của dân tộc làm cơ sở. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng hãy học tập cái hay của văn hóa Đông - Tây để tạo ra một nền văn hóa thuần túy Việt Nam, để hợp với tinh thần dân chủ. Phải làm thế nào cho văn hóa vào sâu trong tâm lý của quốc dân, nghĩa là văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa, xa xỉ. Văn hóa phải làm thế nào cho quốc dân có tinh thần vì nước quên mình, vì lợi ích chung mà quên lợi ích riêng.

Các đại biểu dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh tư liệu.

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu nhiệm vụ của văn hóa mới là phải lấy hạnh phúc của đồng bào, sự nghiệp đấu tranh của dân tộc làm nội dung phản ánh, đồng thời phải tiếp thu những kinh nghiệm của văn hóa xưa và nay để xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam với ba tính chất: Dân tộc, khoa học, đại chúng. Người nêu rõ vị trí, ảnh hưởng của văn hóa nghệ thuật trong việc giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam yêu nước, độc lập, tự cường, tự chủ. Thắng lợi của hội nghị này đã đặt cơ sở cho nền văn hóa mới ở Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tư tưởng này của Người vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục quán triệt, vận dụng có hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Dưới ngọn cờ của Đảng, nhân dân ta đã kế thừa, phát triển và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, không ngừng sáng tạo những giá trị văn hóa mới thấm đẫm tinh thần yêu nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa phù hợp với đất nước và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới, đưa đất nước vững bước trong xu thế phát triển của nhân loại tiến bộ. Cùng với chính trị và kinh tế, văn hóa đã và đang chứng tỏ vai trò là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Đến ngày 24/11/2026 là tròn 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tư tưởng mà Bác Hồ nêu ra vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí càng đúng đắn trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Vì vậy, việc năm 2026 bắt đầu có Ngày Văn hóa Việt Nam vào 24/11 càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Ngoài ý nghĩa của một ngày kỷ niệm trong năm, Ngày Văn hóa Việt Nam còn là thông điệp khẳng định niềm tự hào về bản sắc dân tộc, đồng thời khuyến khích cộng đồng sáng tạo nghệ thuật và thực hành lối sống văn minh.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng trong những năm gần đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng trong nước và để lại dấu ấn với du khách quốc tế. Trong bối cảnh đó, việc hình thành Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ mở ra thêm cơ hội để mỗi người dân làm giàu đời sống tinh thần bằng những trải nghiệm gắn với giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới một cách sâu sắc và bền vững.



Nhiều sự kiện khác quan trọng trong ngày 24/11

Ngày 24/11/1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm triển lãm hình ảnh đoàn kết đấu tranh của đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, và triển lãm Thanh niên nhân dịp Đại hội lần thứ II Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam. Sự kiện thể hiện sự quan tâm của Bác Hồ đến đoàn kết dân tộc và thế hệ trẻ.

Ngày 24/11/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng đồng chí Antonin Novotny được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa Tiệp Khắc.

Bác Hồ với thanh niên Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Ngày 24/11/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục dự Hội nghị 81 Đảng Cộng sản và công nhân quốc tế; Người tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản, ký Lệnh số 33-LCT, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất cho Đoàn ca múa nhạc dân gian Bungari sang thăm và biểu diễn tại Việt Nam để góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Ngày 24/11/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lưu Thiếu Kỳ và Tổng thống Ấn Độ Sarvepalli Radhakrishnan, Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru hoan nghênh các biện pháp hai nước đang áp dụng nhằm làm giảm tình hình căng thẳng trên biên giới Trung - Ấn.

Ngày 24/11/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên và bạn đọc của tạp chí Học tập, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày xuất bản tạp chí. Người biểu dương những thành tích tạp chí đã đạt được, nhắc nhở những thiếu sót cần khắc phục và chỉ rõ tầm quan trọng của công tác lý luận, phương hướng nhiệm vụ của tạp chí. Người chỉ rõ: Bài viết phải giản dị, dễ hiểu. Văn phải viết theo lối Việt Nam, không dùng quá nhiều từ nước ngoài.

Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021.

Ngày 24/11/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư chúc mừng Đại hội GANEFO châu Á lần thứ nhất. Người nêu rõ đại hội sẽ tỏ rõ khả năng phong phú của các nước châu Á trên lĩnh vực thể thao, đồng thời là dịp để nhân dân châu Á tỏ rõ tình đoàn kết trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân vì hòa bình, độc lập của các dân tộc.

Ngày 24/11/2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức nhằm đánh giá việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ thời gian qua; kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước.

Đặc biệt, hội nghị còn đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ… từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm phát triển văn hóa, văn nghệ giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến 2045 dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.