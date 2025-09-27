Làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi

TPO - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, Hội Người cao tuổi Việt Nam sắp xếp, củng cố tổ chức theo mô hình mới, gắn bó mật thiết với địa bàn dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn để người cao tuổi hoạt động; làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ, phát huy người cao tuổi...

Sáng 27/9, tại Hà Nội, Hội Người cao tuổi Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Ngân hàng Quân đội (MB) tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PV.



Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, năm 2025 là năm thứ 11 tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả, tạo lan tỏa sâu rộng trong xã hội, được Liên hợp quốc ghi nhận, đánh giá cao. Qua đó, cho thấy Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn đề cao, tôn vinh, chung sức đồng lòng chăm lo cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín trong cộng đồng, xã hội, cống hiến cho sự phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc của đất nước.

Trong thời gian qua, Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội. Đã có hơn 3,6 triệu người cao tuổi được khám, tư vấn các bệnh về mắt; 541.571 người cao tuổi được chữa các bệnh về mắt, thay thuỷ tinh thể; 258.000 người cao tuổi được tặng kính nâng thị lực. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, một việc làm thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi. Chương trình "Mắt sáng cho người cao tuổi" đặt mục tiêu đến năm 2028 có trên 90% người cao tuổi được khám, tầm soát mắt, 100% ca đục thủy tinh thể được điều trị.



Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình. Ảnh: PV.



Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp với Bộ Y tế, Ngân hàng Quân đội tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2025 và triển khai Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, điều này quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Người cao tuổi là vốn quý, là cây cao bóng cả của dân tộc; chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng ta không chỉ quan tâm để các cụ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc mà còn phải tạo điều kiện để các cụ tiếp tục hiến kế, truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp, nhân văn, hiện đại”.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về người cao tuổi, thông qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi năm 2009 và đề xuất thêm cơ chế, chính sách phù hợp để chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi có cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn.

Tại lễ phát động, ông Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tặng quà cho các cụ trên 90 tuổi tham dự chương trình. Ảnh: PV.



Cùng với đó, quan tâm tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi Việt Nam sắp xếp, củng cố tổ chức theo mô hình mới, gắn bó mật thiết với địa bàn dân cư; tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn để người cao tuổi hoạt động; làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ, phát huy người cao tuổi, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đây cũng là điều kiện để thế hệ trẻ và con cháu đền đáp, báo hiếu các cụ, các ông bà.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn, các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước chung tay, góp sức, hỗ trợ nguồn lực để Chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn, qua đó thiết thực giúp đỡ những người cao tuổi đang sinh sống ở những hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở địa bàn biên giới, hải đảo, vùng bào dân tộc thiểu số.