Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ có tân Chính ủy

Viết Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

bchqs-1pjg.jpg
Trung tướng Phạm Đức Duyên (thứ 2 bên trái) chúc mừng Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang.

Chiều 12/11, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu II; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đỗ Duy Chinh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên và ông Bùi Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.

bchqs-2pjg.jpg
Ông Bùi Văn Quang (thứ 2 bên trái) chúc mừng Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang.

Chính ủy Quân khu II và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, trên cương vị mới Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là tân Chính ủy, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Viết Hà
#Quân khu II #Quân sự #Phú Thọ #Chính ủy #Bộ Quốc phòng #Lương Hoàng Giang #Tỉnh ủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục