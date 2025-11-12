Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ có tân Chính ủy

TPO - Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Phú Thọ được Bộ Quốc phòng bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Trung tướng Phạm Đức Duyên (thứ 2 bên trái) chúc mừng Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang.

Chiều 12/11, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu II; ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đỗ Duy Chinh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Thượng tá Lương Hoàng Giang - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên và ông Bùi Văn Quang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.

Ông Bùi Văn Quang (thứ 2 bên trái) chúc mừng Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang.

Chính ủy Quân khu II và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, trên cương vị mới Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Đức Duyên đề nghị Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là tân Chính ủy, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.