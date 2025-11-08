Minh chứng sinh động cho tinh thần 'vì dân phục vụ'

TPO - Trong chuyến thăm thực tế, Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5, nhấn mạnh: “Hơn bao giờ hết, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ có mặt kịp thời tại vùng bão, sát cánh cùng nhân dân là minh chứng sinh động cho tinh thần vì dân phục vụ".

Sáng 8/11, đoàn công tác của Quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, chia sẻ và động viên các gia đình bị thiệt hại nặng do bão số 13 tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại địa phương.

Tại xã Xuân Lộc - địa phương chịu thiệt hại nặng nề, Thiếu tướng Lương Đình Chung cùng đoàn đã đến thăm, chia buồn với gia đình anh Trần Văn Sỹ (thôn Chánh Lộc), có người thân bị nước lũ cuốn tử vong. Trước mất mát to lớn, Thiếu tướng đã gửi lời động viên, trao tiền hỗ trợ, mong gia đình sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung động viên người dân vượt qua khó khăn sau bão.

Đoàn cũng đến thăm gia đình anh Lâm Bảo Lập (thôn Thạch Khê), hộ dân bị sập nhà hoàn toàn trong bão. Chứng kiến cảnh hoang tàn sau thiên tai, Thiếu tướng Lương Đình Chung bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời trao quà và tiền hỗ trợ giúp gia đình có thêm điều kiện sửa chữa, dựng lại nhà cửa.

Tại các điểm đến, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, đây là thời điểm vô cùng khó khăn, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ để hỗ trợ nhân dân.

Đoàn công tác Quân khu 5 động viên, tặng quà cho người dân.

“Cần khẩn trương giúp đỡ gia đình các nạn nhân, tổ chức chu đáo tang lễ, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo học sinh trở lại lớp an toàn”, Thiếu tướng Lương Đình Chung chỉ đạo.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau bão.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 888 và Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Sông Cầu đang tích cực dọn dẹp cây đổ, vệ sinh trường lớp tại Trường Tiểu học Xuân Lộc 1. Thiếu tướng Lương Đình Chung biểu dương tinh thần xung kích, không quản khó khăn, hiểm nguy của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

“Hơn bao giờ hết, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ có mặt kịp thời tại vùng bão, sát cánh cùng nhân dân là minh chứng sinh động cho tinh thần vì dân phục vụ. Các đồng chí hãy tiếp tục nỗ lực để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, học sinh được trở lại trường học an toàn”, Thiếu tướng Chung nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lương Đình Chung biểu dương, động viên các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả bão số 13.

Theo báo cáo, bão số 13 và mưa lớn kéo dài từ đêm 4-7/11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại 54 địa phương của tỉnh Đắk Lắk. Bão làm 3 người chết, 6 người bị thương; 25 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 4.500 nhà tốc mái và 5.500 lượt nhà bị ngập nước... Hơn 5.600ha cây trồng và hàng nghìn vật nuôi bị ảnh hưởng nặng. Thủy sản chịu thiệt hại đặc biệt lớn: khoảng 54.000 lồng bè bị phá hủy, ước tính thiệt hại gần 1.900 tỷ đồng.