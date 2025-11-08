Sập cầu vào buôn H’Mông ở Đắk Lắk

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến cầu dân sinh dẫn vào buôn H’Mông, tỉnh Đắk Lắk bị sập, chia cắt việc đi lại của người dân.

Sáng 8/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Sỹ Tùng - Chủ tịch UBND xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng của tỉnh đang khảo sát, khắc phục sự cố sập cầu dân sinh chia cắt buôn H’Mông.

Cây cầu dân sinh bị sập chia cắt buôn H’Mông. Ảnh: NDCC.

Theo thống kê ban đầu của UBND xã Ea Kiết, mưa lớn kéo dài do bão số 13 đã làm sập cầu dân sinh số 2, chia cắt tạm thời việc đi lại của người dân trong buôn H’Mông. Hiện chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ gia cố, khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Cùng với đó, mưa bão đã gây thiệt hại nặng cho cơ sở hạ tầng và sản xuất: một số tuyến đường bị sạt lở, 1 tuyến điện 3 pha bị đứt, 6 nhà tốc mái, 1 nhà sập tường... ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, khoảng 1 héc-ta (ha) hoa màu bị mất trắng, hơn 3ha cà phê và 520 cây sầu riêng bị ngập, gãy đổ; 1.000kg cà phê quả tươi bị trôi, 11 hồ cá của các hộ dân ở thôn 8, thôn 9 bị ngập nước.

Lãnh đạo UBND xã Ea Kiết cho biết đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do bão số 13 gây ra. Xã cũng đang phối hợp với tỉnh để xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, cấp phát nhu yếu phẩm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.