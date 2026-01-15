Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Công an phối hợp, vây bắt 205 đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia

Đức Anh - Thu Hằng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng nay (15/1), đã di lý 74 đối tượng trong tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

z7431856086724-ffa6218c8c6887c66e25550feaf6dfa0.jpg
Các đối tượng di lý về Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại tại Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước. Đường dây này hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, mang tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia làm nơi tập kết, điều hành hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh lực lượng công an gọi điện hướng dẫn cài đặt “hộ khẩu điện tử”, giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế gửi đường link chứa mã độc. Khi người dân truy cập các đường link này, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó rút tiền trong tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán.

z7431856155427-67bb20bfe4268a97645dff1e36414be2.jpg
Lực lượng chức năng lấy lời khai từ các đối tượng.

Ngày 12/1/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác sang Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan và Tam Thái Tử tại TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động trong các “công ty lừa đảo trực tuyến” do người Trung Quốc cầm đầu, đồng thời thu giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Đây là vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì với số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Đức Anh - Thu Hằng
#lừa đảo #Tuyên Quang #công an #Campuchia #tội phạm công nghệ

Xem thêm

Cùng chuyên mục