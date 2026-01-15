Công an phối hợp, vây bắt 205 đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia

TPO - Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng nay (15/1), đã di lý 74 đối tượng trong tổng số 205 đối tượng bị bắt giữ liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Các đối tượng di lý về Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

Trước đó, Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn bị hại tại Tuyên Quang và nhiều địa phương trên cả nước. Đường dây này hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, mang tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng địa bàn Campuchia làm nơi tập kết, điều hành hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh lực lượng công an gọi điện hướng dẫn cài đặt “hộ khẩu điện tử”, giả danh nhân viên điện lực, nhân viên thuế gửi đường link chứa mã độc. Khi người dân truy cập các đường link này, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, từ đó rút tiền trong tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán.

Lực lượng chức năng lấy lời khai từ các đối tượng.

Ngày 12/1/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an tỉnh Tây Ninh lập tổ công tác sang Campuchia, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra các đặc khu Kim Sa 1, Kim Sa 3, Titan và Tam Thái Tử tại TP. Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ 205 công dân Việt Nam đang hoạt động trong các “công ty lừa đảo trực tuyến” do người Trung Quốc cầm đầu, đồng thời thu giữ 10 máy tính tích hợp và 25 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Đây là vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do Công an tỉnh Tuyên Quang chủ trì với số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.