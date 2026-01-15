Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bắt đối tượng đăng tin xuyên tạc, bôi nhọ lãnh đạo

Hoàng Phúc
TPO - Công an xác định Lê Minh Vũ đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải các bài viết thiếu căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Vũ (SN 1968, trú phường Hải Bình) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

cp.jpg
Công an đọc lệnh bắt tạm giam Lê Minh Vũ.

Theo công an, từ năm 2023 đến năm 2025, Vũ thường xuyên sử dụng tài khoản mạng xã hội mang tên “Lê Minh Vũ” và Fanpage cá nhân để đăng tải nhiều bài viết có nội dung thể hiện quan điểm, ngôn từ mang tính phủ nhận, công kích, thiếu căn cứ đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền.

Vũ còn thường xuyên đăng các nội dung thông tin có tính chất xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương.

Những nội dung này có dấu hiệu xâm hại lợi ích của nhà nước, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; gây hoang mang dư luận, tạo ra nhận thức sai lệch, tiêu cực về công tác cán bộ cũng như hoạt động của các cơ quan chức năng.

Khám xét nơi ở của Vũ, công an thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Hoàng Phúc
#bắt giữ #tin sai sự thật #xúc phạm lãnh đạo #Lê Minh Vũ #an ninh chính trị #Thanh Hóa

