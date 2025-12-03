Xử phạt người đàn ông kích động chống phá dự án phục vụ xây dựng sân bay Gia Bình

TPO - Ngày 3/12, Công an phường Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh) đã xử phạt 1 đối tượng có hành vi kêu gọi kích động bạo lực chống phá dự án xây dựng Công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai phục vụ xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia, là biểu tượng mới của tỉnh Bắc Ninh. Với vị trí, tầm quan trọng đặc biệt đó, dự án được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh triển khai thực hiện.

Dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần đang được nhân dân các địa phương liên quan tích cực ủng hộ, để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thì xuất hiện một số trường hợp chống phá, đăng tải, tán phát các nội dung xuyên tạc, kích động, xúi giục người dân vi phạm pháp luật đi ngược lại các đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Công an phường Quế Võ xác minh, làm rõ trường hợp T.Q.G (quê quán ở Chi Nhị, xã Đại Lai). G sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải nội dung xuyên tạc, xúc phạm cán bộ thôn, xã, xúi giục người dân chống đối, đốt phá, gây rối an ninh, trật tự... nhằm chống lại chủ trương triển khai xây dựng dự án Công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai phục vụ dự án xây dựng Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình.

Cơ quan Công an mời làm việc với T.Q.G.

Sau khi được Cơ quan Công an mời làm việc, T.Q.G đã thừa nhận sai phạm của bản thân, xin được gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Căn cứ mức độ vi phạm, thái độ thành khẩn nhận lỗi và khắc phục hậu quả, Công an phường Quế Võ xử phạt 7,5 triệu đồng vi phạm hành chính đối với T.Q.G.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị mọi người cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng Internet, mạng xã hội; không đăng tải, không bình luận, chia sẻ các tin bài, video clip, hình ảnh kích động bạo lực, tội ác, gây rối an ninh trật tự.