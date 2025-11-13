Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Người nổi tiếng quảng cáo sai sự thật có thể bị xử phạt, bồi thường

Uyên Phương

Theo Luật Quảng cáo 2025, từ ngày 1/1/2026, người nổi tiếng, người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại có thể bị xử phạt, buộc cải chính hoặc bồi thường...

Ngày 12/11, tại tọa đàm “Luật Quảng cáo 2025: Những điểm mới cho doanh nghiệp, KOL và các nền tảng số” do báo Pháp luật TPHCM tổ chức, bà Phạm Đắc Mỵ Trân - quyền Trưởng Phòng Thông tin điện tử Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết: Luật quảng cáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Một trong những điểm quan trọng nhất được quy định trong Luật sửa đổi là việc xác định rõ trách nhiệm của người nổi tiếng/người có ảnh hưởng khi tham gia quảng cáo.

Theo luật mới, nếu các cá nhân này tham gia quảng cáo sai sự thật, gây thiệt hại, họ có thể bị xử phạt, buộc cải chính hoặc bồi thường.

Luật cũng yêu cầu KOL (người nổi tiếng) phải xác minh thông tin, chịu trách nhiệm nếu quảng cáo sai và phải công khai việc quảng cáo, siết chặt hình thức quảng cáo ngầm (không phân biệt rõ nội dung quảng cáo và thông thường).

Phạm vi của quảng cáo cũng được mở rộng, bao gồm cả hoạt động trên mạng xã hội, livestream và các nền tảng số. Các nền tảng này sẽ có trách nhiệm lớn hơn, phải phân biệt nội dung quảng cáo với nội dung thường và phối hợp gỡ bỏ quảng cáo vi phạm trong thời hạn ngắn.

z7216251223752-8d4a98ad2bf7a7b78014336216166a33.jpg
Từ năm 2026, trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo sẽ được quy định rõ (Ảnh: U.P)

Cũng theo bà Trân, Luật Quảng cáo 2025 cấm quảng cáo trên nền tảng vi phạm pháp luật và siết trách nhiệm của nền tảng. Bà Trân cũng dẫn chứng thực tế về một ca sĩ vừa bị xử phạt vì trong MV có xuất hiện “ngầm” về quảng cáo cá độ.

Bà Nguyễn Thị Diễm Nhi - Phó trưởng Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương TPHCM, nêu thực trạng quảng cáo chưa đúng sự thật của KOL trên mạng xã hội đang gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Hiện tại, Sở Công Thương TPHCM tiếp nhận phản ánh và phối hợp với các sở, ban ngành liên quan để xem xét mức độ vi phạm.

z7215066799745-d3e1c69e27394a41727b77ab48fcea43.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM, trong thời gian qua, nội dung quảng cáo quá công dụng, sai lệch bản chất sản phẩm là vấn đề nhận được nhiều phản ánh nhất, đặc biệt là với các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Trong hoạt động quảng cáo và kinh doanh trực tuyến, nhiều KOL và người có ảnh hưởng tham gia tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng nhằm hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, nếu nội dung tư vấn không chính xác hoặc mang tính gây hiểu lầm, người đăng tải có thể vô tình cung cấp thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Uyên Phương
#Luật Quảng cáo 2025 #Trách nhiệm người nổi tiếng #Quảng cáo sai sự thật #Nền tảng số và mạng xã hội #Quản lý nội dung quảng cáo #Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng #Chống quảng cáo vi phạm pháp luật #Vai trò của các cơ quan quản lý #Ảnh hưởng của KOL và KOC #Quản lý hoạt động quảng cáo trực tuyến

