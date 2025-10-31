Một Facebooker ở Hà Nội bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội vừa xử phạt 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook.

Cơ quan Công an làm việc với T.Q.A

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội phát hiện bài viết từ 1 tài khoản Facebook đăng tải nội dung sai sự thật về vụ án cơ quan Công an đang điều tra, thu hút nhiều lượt tương tác.

Cơ quan chức năng đã xác minh và làm việc với chủ tài khoản là T.Q.A (trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Tại cơ quan Công an, T.Q.A đã thừa nhận hành vi vi phạm và gỡ bỏ bài viết sai sự thật.

Ngày 29/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với T.Q.A về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Được biết, trên mạng xã hội T.Q.A có nhiều người theo dõi.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không chia sẻ, viết bài, bình luận các thông tin không chính xác, thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.