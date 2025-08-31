Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xử lý người đàn ông đăng thông tin sai sự thật về phát vé Chương trình 'Việt Nam trong tôi'

TPO - Người đàn ông 31 tuổi, trú tại Hà Nội đăng tải đoạn clip có nội dung thông tin sai sự thật về việc “Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn” đã bị cơ quan công an xử phạt.

bieu-tinh-9460.jpg
Cơ quan Công an làm việc với đối tượng T.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng an ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội phát hiện trên nền tảng TikTok xuất hiện video dài 1 phút 19 giây kèm tiêu đề “Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn”, phản ánh sai sự thật về việc phát vé Chương trình “Việt Nam trong tôi” diễn ra tại Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội.

Video nhanh chóng lan truyền, thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều bình luận trái chiều, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín cơ quan, tổ chức và gây hoang mang trong dư luận xã hội. ‎

‎Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã nhanh chóng xác minh và xác định chủ tài khoản TikTok là D.H.T. (SN 1994, trú tại phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 20/8, D.H.T. đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải video với tiêu đề sai sự thật nhằm thu hút lượt xem. Tính đến 26/8, video đã đạt 832.800 lượt xem, 22.500 lượt tương tác và 1.898 bình luận, trong đó nhiều ý kiến tiêu cực gây phức tạp tình hình an ninh trật tự.

‎‎Cơ quan công an đã triệu tập D.H.T. để làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận trong lúc xếp hàng nhận vé tham dự chương trình, đã biên tập video và đặt tiêu đề sai sự thật để tăng tương tác. D.H.T đã gỡ bỏ video vi phạm và cam kết không tái phạm.

‎‎Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, CATP Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với D.H.T. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức” theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

‎‎Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội. Các trường hợp cố tình tung tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thanh Hà
#xử lý tin sai sự thật #công an Hà Nội xử phạt #TikTok vi phạm pháp luật #gây hoang mang dư luận #đăng tải video sai sự thật #bảo vệ uy tín cơ quan tổ chức #Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

