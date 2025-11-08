Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Cà Mau xử phạt người đăng lại video sai sự thật liên quan tinh gọn bộ máy

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông quê Cà Mau đã sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại các video có nội dung sai sự thật liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính và bị phạt 7,5 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.L (48 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

553844489-1163501585967767-2663334869952991815-n.jpg
Công an triển khai quyết định xử phạt đối với L. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Trước đó, L. sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại các video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính, đưa tin sai lệch bản chất các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác cũng như thông tin chưa được kiểm chứng. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tân Lộc
#Cà Mau #xử phạt #tin giả #bộ máy hành chính #TikTok #thông tin sai lệch #quản lý truyền thông

