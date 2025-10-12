Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt 4 người tung tin sai sự thật liên quan dự án Sân bay Gia Bình và Công viên nghĩa trang Đại Lai

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã xử lý 4 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dự án Sân bay Gia Bình và Công viên nghĩa trang Đại Lai.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Trong khi chính quyền và nhân dân địa phương đang tích cực triển khai dự án, một số người thiếu hiểu biết đã đăng tải, chia sẻ các nội dung xuyên tạc, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Lương Tài phát hiện tài khoản Facebook “V.T.H.M.” đăng bài và bình luận sai sự thật trên nhóm “GIA BÌNH GÌ CŨNG CÓ – HUYỆN GIA BÌNH”, liên quan quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống (phân khu số 2) – khu vực quanh Sân bay Gia Bình.

Công an xác định chủ tài khoản là T.V.H (SN 1989, trú xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Hành vi của H vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công an xã Lương Tài đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng, buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. H đã tự giác khắc phục, cam kết không tái phạm.

41.jpg
Công an làm việc trường hợp đăng tin sai sự thật. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Tại xã Đại Lai, một số người dân đăng tải, chia sẻ, phát tán nội dung sai sự thật về dự án Công viên nghĩa trang Đại Lai, thuộc quy hoạch phân khu đô thị phía Nam sông Đuống và các khu đô thị quanh Sân bay Gia Bình.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an xã Đại Lai, Công an xã Đông Cứu và Công an phường Võ Cường đã làm việc, tuyên truyền, giáo dục pháp luật với 3 trường hợp đăng tin, livestream không kiểm duyệt nội dung, bình luận gây ảnh hưởng an ninh trật tự. Các trường hợp này đã nhận thức vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Nguyễn Thắng
#Xử phạt tin sai lệch dự án sân bay Gia Bình #Chống tin giả về công viên nghĩa trang Đại Lai #Phối hợp xử lý vi phạm công nghệ cao #Tuyên truyền pháp luật về quản lý thông tin #Ảnh hưởng dự án trọng điểm quốc gia #Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật #Các biện pháp xử lý vi phạm mạng xã hội #Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật #Quản lý thông tin liên quan quy hoạch đô thị #Chấp hành xử phạt hành chính về truyền thông sai

Xem thêm

Cùng chuyên mục