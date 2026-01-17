Gieo mầm từ nơi khắc nghiệt nhất: Unilever Việt Nam cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026–2030

Không bắt đầu từ những cánh rừng thuận lợi, Unilever Việt Nam và nhãn hàng OMO đã chọn Vườn quốc gia Núi Chúa – Phước Bình (Khánh Hòa), một trong những khu vực khô hạn và khắc nghiệt nhất cả nước, làm điểm khởi đầu cho cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026–2030.

Mở đầu cam kết dài hạn

Ngày 16/1, nhãn hàng OMO thuộc Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa – Phước Bình (thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa), đồng thời thử nghiệm triển khai phương pháp gieo hạt bằng drone, mở ra một hướng tiếp cận mới trong phục hồi rừng tại những vùng sinh thái đặc biệt khó khăn.

Ông Triệu Văn Lực – Phó Cục trưởng CụcLâm nghiệp và Kiểm lâm đánh giá hoạt động thểhiện rõ trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài với tàinguyên rừng.

Bà Lê Thị Hồng Nhi – Phó Tổng giám đốc Truyền thông & Đối ngoại Unilever Việt Nam cho biết, trong 5 năm qua, thông qua chương trình “Hành động vì một Việt Nam xanh”, Unilever Việt Nam đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương trồng hơn 1 triệu cây xanh, phủ xanh hàng trăm hecta rừng tại nhiều vùng sinh thái trọng yếu. Không chỉ dừng ở con số, chương trình được thiết kế theo hướng đa mục tiêu: vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo sinh kế cho cộng đồng, đồng thời lan tỏa nhận thức về phát triển bền vững.

Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và các nhân vật tham gia thử thách làm banh hạt giống

Theo bà Nhi, cột mốc 1 triệu cây xanh mà doanh nghiệp hoàn thành trong giai đoạn 2020–2025 không phải là điểm kết thúc. Đó là nền tảng để Unilever Việt Nam tiếp tục cam kết dài hạn hơn, với cách làm sâu hơn, bền vững hơn, hướng tới phục hồi hệ sinh thái và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của rừng.

“Có một câu nói rất ý nghĩa: sự hình thành của cả một khu rừng bắt đầu từ một hạt giống. Chính vì vậy, sự kiện lần này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn đánh dấu bước khởi đầu cụ thể cho cam kết trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026–2030”, bà Nhi chia sẻ.

Đánh giá về chương trình, ông Triệu Văn Lực – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, sau 5 năm triển khai Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ, cả nước đã trồng được khoảng 1,45 tỷ cây xanh, vượt 45% so với mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, đề án đã huy động được trên 11,3 nghìn tỷ đồng từ nguồn đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác, trên tổng nguồn lực thực hiện khoảng 15,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 77% tổng kinh phí. Điều này khẳng định sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội đối với phong trào trồng cây, trồng rừng.

Trong kết quả đó, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp được đánh giá rất đáng ghi nhận, trong đó Unilever Việt Nam với việc trồng 1 triệu cây xanh và tiếp tục cam kết đồng hành, khởi động chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026–2030 là một ví dụ tiêu biểu, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và cam kết lâu dài với tài nguyên rừng.

“Đây là những hoạt động có ý nghĩa lan tỏa, truyền cảm hứng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tài nguyên rừng, vì môi trường sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau”, ông Lực chia sẻ.

Lan toả tinh thần tiên phong bảo vệ rừng

Núi Chúa là khu vực có lượng mưa thấp (700–800 mm/năm), địa hình dốc, đất nghèo dinh dưỡng và rất khó tiếp cận. Theo các chuyên gia về rừng, với điều kiện như vậy, việc trồng rừng, phục hồi hệ sinh thái tại đây là một thách thức lớn, không thể áp dụng cách làm thông thường. Chính vì thế, việc lựa chọn Núi Chúa của nhãn hàng OMO - Unilever Việt Nam làm điểm khởi đầu cho giai đoạn 2026–2030 được xem là quyết định mang tính tiên phong.

Lý giải về lựa chọn này, bà Lê Thị Hồng Nhi cho biết, Unilever Việt Nam không muốn bắt đầu từ những nơi “dễ làm”, mà muốn thử thách chính cam kết của mình. “Nếu có thể gieo mầm xanh và tạo cơ hội phục hồi rừng ở một vùng khắc nghiệt như Núi Chúa, mô hình này hoàn toàn có thể nhân rộng ở nhiều khu vực khác. Điều quan trọng là phải chọn đúng phương pháp và kiên nhẫn với tự nhiên”, bà nói.

Thực tế, phương pháp banh hạt giống kết hợp với drone được đánh giá là phù hợp với hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển. Hạt giống được bao bọc trong lớp đất sét và hỗn hợp dinh dưỡng, chỉ nảy mầm khi gặp điều kiện đủ ẩm, gần với quy luật tái sinh tự nhiên. Drone giúp rải hạt trên diện rộng, giảm sự xâm lấn của con người vào rừng và tối ưu chi phí triển khai.

Các đại biểu trải nghiệm làm banh hạt giống

Đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa – Phước Bình cho rằng, trong điều kiện địa hình dốc, nhiều vách đá và khó tiếp cận, các banh hạt giống được bao bọc bởi đất và hỗn hợp dinh dưỡng giúp bảo vệ hạt trước điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạn chế sinh vật ăn hạt, giữ ẩm trong mùa khô và tăng khả năng nảy mầm. Giải pháp này mô phỏng gần sát quá trình phát tán hạt giống tự nhiên trong rừng.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, từ những mầm xanh được gieo hôm nay, trong tương lai sẽ hình thành nên những cánh rừng xanh bền vững, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo vệ môi trường và tạo nền tảng cho phát triển lâu dài của khu vực”, đại diện Ban Quản lý Vườn quốc gia Núi Chúa – Phước Bình bày tỏ.