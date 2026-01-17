Thương lái đổ về Lùng Cúng tìm mua đào cổ bán Tết

TPO - Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, thôn Lùng Cúng, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai có những vườn đào mốc cổ thụ giá trị lên tới hàng tỷ đồng, trở thành “của để dành” quý giá của bà con vùng cao dịp Tết.
Đường vào thôn quanh co, dốc cao, trong đó hơn nửa đoạn đường chưa được kiên cố hóa, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Thế nhưng, khó khăn đó không ngăn được bước chân của thương lái. Những cành đào sau khi được chọn mua, thương lái sẽ tự chở hoặc thuê người dân chở bằng xe máy vượt núi, băng rừng xuống các điểm tập kết.
Có hộ gia đình mỗi năm thu về hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng từ việc bán đào mốc.