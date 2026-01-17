Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lào Cai:

Thương lái đổ về Lùng Cúng tìm mua đào cổ bán Tết

A Lù

TPO - Nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển, thôn Lùng Cúng, xã Nậm Có, tỉnh Lào Cai có những vườn đào mốc cổ thụ giá trị lên tới hàng tỷ đồng, trở thành “của để dành” quý giá của bà con vùng cao dịp Tết.

Những gốc đào mốc sần sùi, rêu phong, dáng thế tự nhiên được người dân Lùng Cúng trồng và chăm sóc qua nhiều thế hệ và được người dân bảo vệ trong vườn của gia đình.

Khí hậu khắc nghiệt, sương mù dày đặc và nền đất vùng cao đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho đào mốc nơi đây. Đó là vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính mà thị trường miền xuôi rất ưa chuộng. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, cả thôn lại rộn ràng đón thương lái từ khắp nơi tìm đến đặt mua cành đào, cây đào về chơi Tết.

thuong-lai-co-kinh-nghiem-lua-chon-canh-dao-tai-vuon-2.jpg
Theo các thương lái, những nụ đào ba cạnh sẽ nở đẹp và được khách lựa chọn nhiều hơn.
do-duong-kho-khan-nen-chi-van-chuyen-canh-dao-bang-xe-may-1.jpg
do-duong-kho-khan-nen-chi-van-chuyen-canh-dao-bang-xe-may-2.jpg
Đường vào thôn quanh co, dốc cao, trong đó hơn nửa đoạn đường chưa được kiên cố hóa, mùa mưa đi lại rất khó khăn. Thế nhưng, khó khăn đó không ngăn được bước chân của thương lái. Những cành đào sau khi được chọn mua, thương lái sẽ tự chở hoặc thuê người dân chở bằng xe máy vượt núi, băng rừng xuống các điểm tập kết.
Những cành đào được buộc dây màu hồng, màu đỏ là những cành đã được khách đặt mua.

nhung-cay-dao-moc-co-thu-dang-duoc-thuong-lai-quay-lai-de-chuyen-cho-khach-xem-2.jpg
nhung-cay-dao-moc-co-thu-dang-duoc-thuong-lai-quay-lai-de-chuyen-cho-khach-xem-3.jpg
Có hộ gia đình mỗi năm thu về hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng từ việc bán đào mốc.
nhung-cay-dao-moc-co-thu-dang-duoc-thuong-lai-quay-lai-de-chuyen-cho-khach-xem-1.jpg
Niềm vui lớn của bản là vừa có sóng điện thoại nên người dân đã chuyển được hình ảnh của các cành đào trực tiếp cho khách lựa chọn.
Song song với việc bán cành đào, thời điểm này cũng là lúc người dân tập trung trồng đào để gối vào các vụ sau. Nhờ cây đào, nhiều hộ dân Lùng Cúng đã từng bước thoát nghèo, có điều kiện sửa sang nhà cửa, mua sắm máy móc, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trong ảnh là người dân đang mang đào giống về trồng.

A Lù
