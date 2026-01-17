Thương lái đổ về Lùng Cúng tìm mua đào cổ bán Tết

Song song với việc bán cành đào, thời điểm này cũng là lúc người dân tập trung trồng đào để gối vào các vụ sau. Nhờ cây đào, nhiều hộ dân Lùng Cúng đã từng bước thoát nghèo, có điều kiện sửa sang nhà cửa, mua sắm máy móc, phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trong ảnh là người dân đang mang đào giống về trồng.