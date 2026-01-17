Đào chết chất thành đống, người trồng thất thu vụ Tết

TPO - Hàng nghìn gốc đào phai ở xã Quảng Chính (Thanh Hóa) chết khô sau mưa bão kéo dài, khiến nhiều hộ dân mất trắng nguồn thu dịp Tết. Người trồng đào đang cố chăm sóc các cây còn lại và trồng loài cây ngắn ngày để vớt vát thiệt hại.