Đào chết chất thành đống, người trồng thất thu vụ Tết

TPO - Hàng nghìn gốc đào phai ở xã Quảng Chính (Thanh Hóa) chết khô sau mưa bão kéo dài, khiến nhiều hộ dân mất trắng nguồn thu dịp Tết. Người trồng đào đang cố chăm sóc các cây còn lại và trồng loài cây ngắn ngày để vớt vát thiệt hại.
“Hơn 300 gốc đào từ 2 đến 4 năm tuổi chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay chết khô. Thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng. Giờ chỉ biết chăm sóc số đào còn lại để bán Tết gỡ vốn rồi trồng thêm các cây ngắn ngày và bỏ vốn ươm giống đào mới”, ông Vương nói. Trong ảnh, hàng nghìn gốc đào chết la liệt được người dân thu gom thành đống làm củi đốt.
Để giảm bớt thiệt hại, sau mưa bão, nhiều hộ dân đã nhổ bỏ số đào bị chết để trồng thuốc lào và một số loại hoa màu ngắn ngày khác.