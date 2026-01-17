Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Đào chết chất thành đống, người trồng thất thu vụ Tết

Phạm Trường

TPO - Hàng nghìn gốc đào phai ở xã Quảng Chính (Thanh Hóa) chết khô sau mưa bão kéo dài, khiến nhiều hộ dân mất trắng nguồn thu dịp Tết. Người trồng đào đang cố chăm sóc các cây còn lại và trồng loài cây ngắn ngày để vớt vát thiệt hại.

Clip: Người dân trồng đào xứ Thanh thất thu vụ Tết.
tp-19.jpg
Xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa﻿ là một trong những vùng trồng đào phai lớn nhất tỉnh với hàng trăm hộ trồng.
tp-2.jpg
Theo người dân địa phương, vào thời điểm này hằng năm, các vườn đào luôn tấp nập thương lái đến chọn và đặt hàng. Tuy nhiên, năm nay đào chết hàng loạt, khung cảnh nhộn nhịp đã nhường chỗ bằng hình ảnh người dân buồn bã chặt đào khô làm củi.
tp-3.jpg
Ông Nguyễn Văn Vương (44 tuổi, trú thôn Phú, xã Quảng Chính) cho biết, gia đình có 7 sào đất trồng đào. Tuy nhiên, trong các tháng 9 và 10/2025, địa phương liên tục chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão kèm mưa lớn, khiến nhiều diện tích đào bị ngập úng và sau đó chết la liệt.
tp-10101.jpg
tp-9.jpg
tp-5.jpg
“Hơn 300 gốc đào từ 2 đến 4 năm tuổi chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay chết khô. Thiệt hại ước tính khoảng 600 triệu đồng. Giờ chỉ biết chăm sóc số đào còn lại để bán Tết gỡ vốn rồi trồng thêm các cây ngắn ngày và bỏ vốn ươm giống đào mới”, ông Vương nói. Trong ảnh, hàng nghìn gốc đào chết la liệt được người dân thu gom thành đống làm củi đốt.
tp-11.jpg
Cánh đồng đào phai nhiều năm tuổi phục vụ thị trường Tết nay chỉ lác đác vài cây khiến người dân chua xót.
tp-17.jpg
Tương tự, gia đình anh Nguyễn Thanh Thủy (thôn Phú Lương, xã Quảng Chính) cũng có hơn 8 sào đất trồng hàng trăm gốc đào nhưng đã chết phân nửa. “Đào ngập úng nước bị chết khó cứu vãn, nhiều hộ còn mất trắng nên chuyển sang trồng thuốc lào, rau màu để gỡ chút vốn liếng phân bón. Tết năm nay đào chết chất củi thành đống, ai nấy cũng buồn cả nhưng phải dọn dẹp để tiếp tục trồng lại”, anh Thủy chia sẻ.
tp-16.jpg
tp-7.jpg
Để giảm bớt thiệt hại, sau mưa bão, nhiều hộ dân đã nhổ bỏ số đào bị chết để trồng thuốc lào và một số loại hoa màu ngắn ngày khác.
tp-12.jpg
Người dân cũng vực dậy, chuẩn bị giống đào mới cho vụ kế tiếp.
tp-111.jpg
Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, các hộ trồng đào ở xã Quảng Chính vẫn đang miệt mài chăm sóc những gốc đào còn lại, với hy vọng cây sinh trưởng tốt, ra hoa đúng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
tp-8.jpg
Những gốc đào bị ảnh hưởng được chăm sóc kỹ.
tp-10.jpg
Người trồng đào Quảng Chính mong muốn mùa đào Tết năm nay có thể bán được giá, giúp người dân vơi bớt nhọc nhằn sau một năm chật vật. Đồng thời, bà con cũng kỳ vọng các cơ quan chức năng sớm có chính sách hỗ trợ đối với những hộ trồng đào bị thiệt hại nặng do mưa bão.
tp-1.jpg
Ông Nguyễn Văn Hải (Phòng Kinh tế xã Quảng Chính) cho biết, toàn xã có gần 70 ha trồng đào thì hơn 40ha bị ảnh hưởng bởi mưa bão, tổng thiệt hại ước khoảng 16 tỷ đồng. “Sau mưa bão, địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách, thống kê thiệt hại do mưa lũ, gửi lên tỉnh Thanh Hóa để đề nghị xem xét hỗ trợ, nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm khôi phục sản xuất”, ông Hải cho hay.
Phạm Trường
#đào #thiệt hại #Thanh Hóa #mưa bão #trồng đào #vụ Tết #nông nghiệp

