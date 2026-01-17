Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên: Muốn bứt phá, phải đặt mục tiêu cao

TP - Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trả lời báo Tiền Phong về kết quả và các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông đánh giá như thế nào về kết quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 -2025?

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Tỉnh đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, là một trong những địa phương hoàn thành sớm so với quy định của Trung ương.

Về phát triển kinh tế, Quảng Ngãi duy trì mức tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,30%/năm, xếp hạng 10/34 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 2,5% so với nhiệm kỳ trước; quy mô nền kinh tế tăng khá, xếp hạng 23/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 70% GRDP. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng; Khu kinh tế Dung Quất và các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, thu hút nhiều dự án, tạo việc làm cho người lao động. Nông nghiệp chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao; một số sản phẩm chủ lực, nhất là sâm Ngọc Linh và dược liệu từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện, nhiều dự án, công trình quan trọng được đầu tư và đưa vào sử dụng, tạo nền tảng và động lực cho phát triển trong thời gian đến.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm toàn diện. Tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với gần 9.100 nhà, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch. Các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,17%/năm (miền núi giảm 4,64%), đến cuối năm 2025 giảm còn 1,86%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền ngày càng được nâng cao.

Quảng Ngãi xác định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên. Đây được xem là “phép thử” với bản lĩnh và năng lực lãnh đạo của Tỉnh ủy, ông có chia sẻ gì về “phép thử” này?

Quảng Ngãi sau hợp nhất có vị trí địa kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, nằm ở điểm kết nối giữa Tây Nguyên với duyên hải miền Trung, là cửa ngõ của hành lang kinh tế Đông - Tây, có cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cảng nước sâu Dung Quất và giữ vai trò xung yếu về quốc phòng, an ninh. Những lợi thế đó vừa mở ra dư địa phát triển rất lớn, vừa đặt ra yêu cầu cao trong việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng môi trường đầu tư an toàn, thông thoáng.

Trong bối cảnh đó, việc tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên là một thách thức lớn, nhưng cũng là sự lựa chọn có tính chủ động và bản lĩnh. Chúng tôi xác định đây chính là “phép thử” đối với năng lực lãnh đạo, sức điều hành và khả năng tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị. Nếu không dám đặt mục tiêu cao, không tạo áp lực tích cực cho đổi mới và hành động quyết liệt, Quảng Ngãi sẽ khó bứt phá và không khai thác hết tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Để vượt qua “phép thử” này, cùng với các nhiệm vụ và khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Đồng thời, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo quan trọng. Cùng với đó, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Vượt qua “phép thử” tăng trưởng không chỉ để đạt được con số, mà quan trọng hơn là khẳng định bản lĩnh, uy tín và năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, tạo nền tảng vững chắc để Quảng Ngãi phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông cũng như BCH Đảng bộ khóa mới có những chỉ đạo như thế nào để đưa Quảng Ngãi bứt phá hơn nữa?

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tập trung cao độ vào việc sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm, khả thi, có lộ trình rõ ràng, phân công “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm sự thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở tất cả các cấp.

Về định hướng xuyên suốt, Tỉnh ủy xác định phát triển nhanh nhưng phải bền vững; lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Trên tinh thần đó, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ lớn, mang tính đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ.

Một là, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi số; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Hai là, tập trung khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh; rà soát, tích hợp, cập nhật quy hoạch tỉnh bảo đảm đồng bộ với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia, gắn với không gian phát triển liên kết vùng, nhất là trục hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và các nước trong khu vực. Trên cơ sở đó, ưu tiên nguồn lực thực hiện hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội xác định.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên thăm hỏi, sẻ chia với bà con nhân dân xã Tây Trà.

Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông mang tính chiến lược, liên kết vùng và quốc tế; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum, sân bay Măng Đen, các tuyến giao thông kết nối Tây Nguyên - duyên hải miền Trung; đồng thời nâng cấp hệ thống cửa khẩu, mở rộng không gian hợp tác, giao thương và hội nhập quốc tế.

Ba là, tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, liêm chính, hành động, kỷ cương, hiệu quả.

Tỉnh ủy đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; đề cao tinh thần nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển.

Với tinh thần đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết tâm đưa Quảng Ngãi bứt phá mạnh mẽ, sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá, một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên như Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Với vai trò là người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông có những thông điệp gì muốn gửi gắm tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để cùng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra?

Thông điệp tôi muốn gửi tới toàn thể Đảng bộ, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh là: “Đoàn kết - kỷ cương - hành động - khát vọng vươn lên”. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, trước hết là người đứng đầu phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Đây chính là yếu tố then chốt để đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả.

Tôi tin tưởng rằng, với sự nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, cùng tinh thần đồng thuận, chung sức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Xin trân trọng cảm ơn ông!