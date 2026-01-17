Hà Nội kiểm định toàn bộ chung cư cũ tại 48 xã, phường

TPO - Thành phố Hà Nội sẽ kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ chung cư cũ tại 48 xã, phường nhằm xác định mức độ nguy hiểm, từ đó làm cơ sở triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm định, đánh giá chất lượng các chung cư cũ (nhà tập thể cũ) trên địa bàn.

Theo đó, phạm vi thực hiện kiểm định, đánh giá chất lượng chung cư tại 48 xã, phường, trong đó có các phường như: Đống Đa; Láng; Kim Liên; Văn Miếu Quốc Tử Giám; Ô Chợ Dừa; Ba Đình; Giảng Võ; Ngọc Hà; Hai Bà Trưng; Vĩnh Tuy; Cầu Giấy; Nghĩa Đô; Thanh Xuân; Thanh Liệt; Khương Đình; Hoàng Liệt; Hoàng Mai; Vĩnh Hưng...

Một chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội

UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư cũ theo quy định.

UBND các xã, phường liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, đề cương kiểm định, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm định. Đồng thời, xác định nhu cầu sử dụng vốn ngân sách để triển khai công tác kiểm định đánh giá chất lượng nhà chung cư.

Các xã, phường thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả kiểm định và ban hành kết luận kiểm định chất lượng nhà chung cư.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các nhà chung cư cũ nhằm xác định mức độ nguy hiểm, chất lượng nhà chung cư. Từ đó, làm cơ sở triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ theo đề án.

Trên cơ sở kết quả kiểm định, thành phố sẽ tổ chức sửa chữa, gia cố, xây mới và triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó khi có thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của tổ chức, cá nhân.

Được biết, trên địa bàn thành phố có gần 1.600 nhà chung cư cũ (nhà tập thể cũ), chủ yếu được xây dựng vào giai đoạn 1960- 1990. Sau khi rà soát, phân loại, có 200 nhà nguy hiểm cấp C, 137 nhà cấp B và 7 nhà thuộc diện nguy hiểm cấp D (cấp cao nhất) cần sớm được cải tạo...