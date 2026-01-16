Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội: Gần 5.000 tỷ đồng xây dựng tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên

Thanh Hiếu
TPO - Dự án có chiều dài tuyến khoảng 5,66km, rộng 60m với tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II/2027.

Ngày 16/1, UBND xã Đông Anh tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cầu Tứ Liên (từ nút giao đường dẫn cầu Tứ Liên với đường Trường Sa đến đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên).

Dự án là công trình giao thông cấp 1, do UBND xã Đông Anh làm chủ đầu tư.

Dự án có chiều dài tuyến khoảng 5,66km, rộng 60m. Điểm đầu tại phạm vi nút giao cầu Tứ Liên với đường Trường Sa, điểm cuối tại nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Trên tuyến sẽ xây dựng 3 nút giao quan trọng, gồm: Nút giao với Quốc lộ 3 cũ; nút giao với đường LK53 theo quy hoạch và tuyến đường sắt hiện trạng Hà Nội - Lào Cai; nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3.

an-nut-khoi-cong-danh.jpg
Các đại biểu làm lễ khởi công dự án

Cùng với đó, dự án đầu tư xây dựng cầu vượt đường Vành đai 3 và đường sắt quy hoạch; cầu vượt nút giao quốc lộ 3 qua sông Ngũ Huyện Khê; cầu vượt qua sông Ngũ Huyện Khê.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng cầu song hành vượtsông Ngũ Huyện Khê; mở rộng cầu Lộc Hà và xây dựng 4 cầu nhánh tại nút giao với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và đường Vành đai 3.

Các hạng mục kỹ thuật gồm hè đường, hệ thống chiếu sáng, tổ chức giao thông, cây xanh, chỉnh trang đô thị; di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi và hệ thống công trình thủy lợi như cống, kênh, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Tổng mức đầu tư dự án gần 5.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào quý II/2027.

Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, rút ngắn khoảng cách kết nối giữa Đông Anh với trung tâm thành phố và các tỉnh phía Bắc; đồng thời, mở ra không gian phát triển mới về đô thị, dịch vụ, thương mại, logistics...

Thanh Hiếu
#Cầu Tứ Liên #Đường kết nối #Xã Đông Anh #Hà Nội

