Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Những khu chợ tự phát nằm ngoài danh sách giải tỏa tại Hà Nội

Phùng Linh

TPO - Bên cạnh lộ trình xóa bỏ 231 chợ cóc, chợ tạm vừa được công bố, ghi nhận thực tế cho thấy không ít tụ điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường vẫn đang hoạt động và chưa thuộc diện giải tỏa.

tp-chan-31.jpg
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp xử lý chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và HĐND thành phố trong việc tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 6/2027, thành phố sẽ hoàn thành giải tỏa 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát.
tp-chan-30.jpg
Trong danh sách 231 điểm bị xóa sổ, nhiều khu vực có mật độ kinh doanh vỉa hè dày đặc như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Yên Hòa,... lại nằm ngoài diện giải tỏa.
tp-chan-25.jpg
Tại phố Nguyễn Thị Thập (phường Yên Hòa), vỉa hè và lòng đường đang bị lấn chiếm bởi một khu chợ cóc tự phát. Hàng chục sạp rau củ, thịt cá ngang nhiên bày bán la liệt, biến không gian giao thông thành nơi kinh doanh tấp nập từ sáng tới tối.
tp-chan-34.jpg
tp-chan-33.jpg
tp-chan-29.jpg
tp-chan-28.jpg
Toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường từ nhiều năm nay biến thành chợ cóc. Chỉ vài tấm bạt trải tạm, vài rổ rau, chậu cá, nhưng người mua không hề thưa thớt. Có người dừng xe vài phút, có người tranh thủ mua nhanh rồi đi làm.
tp-chan-27.jpg
Hoạt động buôn bán vẫn diễn ra thường xuyên, ngay cạnh biển cấm họp chợ.
tp-chan-32.jpg
Một tiểu thương bán rau củ cho biết đã ngồi ở đây hơn chục năm. "Không thấy khu vực này trong danh sách chợ giải tỏa nhưng tôi vẫn luôn trong cảnh nơm nớp. Khổ nỗi, vào chợ thì gánh nặng chi phí mặt bằng quá lớn, buôn bán nhỏ lẻ như tôi không theo được. Ở đây kiếm được đồng nào hay đồng ấy, chỉ mong đủ bát cơm cho gia đình" ông cho biết.
tp-chan-22.jpg
Rác thải phát sinh từ chợ cóc ngổn ngang giữa ngã tư, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.
tp-chan-14.jpg
Nhiều năm qua, hoạt động buôn bán tại ngõ Ngô Sỹ Liên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) diễn ra tấp nập, song chợ không nằm trong danh sách 231 điểm chợ cóc, chợ tạm bị xử lý.
tp-chan-13.jpg
tp-chan-16.jpg
tp-chan-15.jpg
Vào một số thời điểm trong ngày, nhiều sạp còn mở rộng phạm vi buôn bán, lấn sâu xuống lòng đường, làm thu hẹp mặt đường gây ùn tắc.
tp-chan-11.jpg
Hàng hóa và rác thải tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
tp-chan-18.jpg
Không chỉ nội thành, nhiều chợ cóc tại các xã ngoại thành có hoạt động tấp nập cũng không có tên trong danh sách giải tỏa.
tp-chan-19.jpg
tp-chan-20.jpg
Dài chưa đầy 1km, đường Phú Vinh (xã An Khánh) đang bị 'bức tử' khi quá nửa lòng đường biến thành chợ cóc. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi lưu lượng xe tăng đột biến do phân luồng thi công Vành đai 3.5, biến nơi đây thành 'nút cổ chai' ùn tắc mỗi giờ cao điểm sáng - chiều.
tp-chan-21.jpg
Người bán - kẻ mua ngang nhiên đỗ xe để giao dịch ngay tại khu vực lòng đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông.

Theo quyết định về việc triển khai dẹp bỏ 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố của UBND TP Hà Nội, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được giải tỏa trước ngày 30/1. Các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhóm 2, 3 và 4 sẽ lần lượt được giải tỏa theo lộ trình, chậm nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.

Để bảo đảm đời sống dân sinh, thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát thực trạng hoạt động của các chợ chính quy, đánh giá tỷ lệ lấp đầy và hạ tầng, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chợ theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các khu vực còn thiếu chợ.

Phùng Linh
#chợ cóc #Hà Nội #giải tỏa #đô thị #quản lý chợ #thành phố Hà Nội #phát triển chợ #giải tỏa chợ cóc

Xem thêm

Cùng chuyên mục