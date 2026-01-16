Những khu chợ tự phát nằm ngoài danh sách giải tỏa tại Hà Nội

TPO - Bên cạnh lộ trình xóa bỏ 231 chợ cóc, chợ tạm vừa được công bố, ghi nhận thực tế cho thấy không ít tụ điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường vẫn đang hoạt động và chưa thuộc diện giải tỏa.
Toàn bộ vỉa hè và một phần lòng đường từ nhiều năm nay biến thành chợ cóc. Chỉ vài tấm bạt trải tạm, vài rổ rau, chậu cá, nhưng người mua không hề thưa thớt. Có người dừng xe vài phút, có người tranh thủ mua nhanh rồi đi làm.
Vào một số thời điểm trong ngày, nhiều sạp còn mở rộng phạm vi buôn bán, lấn sâu xuống lòng đường, làm thu hẹp mặt đường gây ùn tắc.
Dài chưa đầy 1km, đường Phú Vinh (xã An Khánh) đang bị 'bức tử' khi quá nửa lòng đường biến thành chợ cóc. Tình trạng này càng trở nên nghiêm trọng khi lưu lượng xe tăng đột biến do phân luồng thi công Vành đai 3.5, biến nơi đây thành 'nút cổ chai' ùn tắc mỗi giờ cao điểm sáng - chiều.
Theo quyết định về việc triển khai dẹp bỏ 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố của UBND TP Hà Nội, 75 chợ cóc nhóm 1 sẽ được giải tỏa trước ngày 30/1. Các chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát nhóm 2, 3 và 4 sẽ lần lượt được giải tỏa theo lộ trình, chậm nhất hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Mục tiêu của kế hoạch là giải tỏa triệt để các chợ cóc hiện có, không để phát sinh mới, góp phần xây dựng Thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện.
Để bảo đảm đời sống dân sinh, thành phố yêu cầu các xã, phường rà soát thực trạng hoạt động của các chợ chính quy, đánh giá tỷ lệ lấp đầy và hạ tầng, từ đó xây dựng phương án bố trí, sắp xếp tiểu thương đang kinh doanh tại chợ cóc vào các chợ còn điểm trống. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp chợ theo kế hoạch phát triển và quản lý chợ giai đoạn 2026-2030, ưu tiên các khu vực còn thiếu chợ.