Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Đề xuất di dời toàn bộ mộ phần sang nghĩa trang Yên Kỳ

Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Giảng Võ, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (liên danh) vừa có văn bản gửi các sở ngành, UBND TP Hà Nội về việc đề xuất đầu tư xây dựng Dự án nghĩa trang phục vụ công tác di chuyển nghĩa trang nằm trong phạm vi Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Qua khảo sát, liên danh nhà đầu tư nhận thấy số lượng mộ cũng như diện tích nghĩa trang hiện trạng là tương đối lớn và cần bố trí quỹ đất để tổ chức di dời, tạo mặt bằng sạch phục vụ triển khai các công tác đầu tư xây dựng.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã được khởi công ngày 19/12/2025

Trong khi đó, Dự án nghĩa trang Yên Kỳ đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2016 với tổng quy mô khoảng 580 – 642 ha; trong đó, giai đoạn 1 của Dự án có quy mô khoảng 200 ha và hiện tại mới chỉ khai thác khoảng hơn 100 ha.

Liên danh nhà đầu tư đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét giao liên danh là nhà đầu tư triển khai thực hiện Dự án nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 2) để nhanh chóng triển khai đầu tư xây dựng.

Các nhà đầu tư cũng cam kết thực hiện ngay các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng Dự án nghĩa trang Yên Kỳ (giai đoạn 2) sớm đi vào hoạt động và có cấp độ đầu tư tương tự dự án Công viên nghĩa trang Thiên Đức, Lạc Hồng Viên tại tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, để giải quyết bài toán tái định cư cho siêu dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 855.000 tỷ đồng, liên danh các nhà đầu tư trên đã gửi văn bản lên UBND TP Hà Nội. Liên danh này đề xuất tham gia đầu tư các khu đô thị phục vụ tái định cư và kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết để đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

Các khu vực được đề xuất xây dựng khu đô thị, gồm: Xã Mê Linh, với quy mô khoảng 43ha tại bãi sông Chu Phan - Tráng Việt. Phía đông và bắc giáp đê tả sông Hồng, phía còn lại giáp khu dân cư Đông Cao;

Khu vực phường Lĩnh Nam: Quy mô khoảng 50ha tại bãi sông Hoàng Mai - Thanh Trì, sát đê Hữu Hồng và đất nông nghiệp địa phương;

Khu vực phường Hồng Hà: Quy mô khoảng 17ha, nằm cạnh khu vực vườn đào Nhật Tân;

Khu vực xã Bát Tràng: Quy mô khoảng 3,5ha, giáp tuyến đường Long Biên - Xuân Quan và khu dân cư hiện hữu.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là dự án hạ tầng đô thị trọng điểm tại Hà Nội với quy mô nghiên cứu 11.000ha, hiện đang bước vào giai đoạn xúc tiến điều chỉnh quy hoạch và chuẩn bị quỹ đất tái định cư nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành trục không gian kinh tế - tài chính mới vào năm 2030.