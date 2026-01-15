Một xã ở Hà Nội được bổ sung khu đô thị mới với 18.000 dân

TPO - Một ô quy hoạch của phân khu đô thị N4 (huyện Đông Anh cũ) với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 43,89ha, trước đây chủ yếu được xác định là đất công cộng, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, chưa bố trí dân số. Nay cho phép hình thành một khu đô thị mới với quy mô dân số khoảng 18.000 người.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội vừa phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội và UBND xã Vĩnh Thanh tổ chức Hội nghị Công bố và bàn giao hồ sơ đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 tại ô quy hoạch IV.8.1.

Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết, khu đất được điều chỉnh cục bộ quy hoạch nằm trên địa bàn xã Vĩnh Thanh, có vị trí chiến lược khi tiếp giáp hàng loạt trục giao thông huyết mạch của Thủ đô. Phía Bắc khu đất giáp đường Hoàng Sa (Quốc lộ 5 kéo dài), phía Tây giáp trục Võ Văn Kiệt (Bắc Thăng Long - Nội Bài), phía Nam giáp tuyến Bắc Thăng Long - Hải Bối và phía Đông là tuyến đường quy hoạch mặt cắt 40m dọc tuyến đường sắt Ngọc Hồi - Bắc Hồng.

Ô quy hoạch được điều chỉnh. Ảnh: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

Với tổng diện tích nghiên cứu khoảng 43,89ha, khu vực này trước đây chủ yếu được xác định là đất công cộng, cây xanh, mặt nước và hạ tầng kỹ thuật, chưa bố trí dân số. Việc điều chỉnh cục bộ lần này cho phép hình thành một khu đô thị mới với quy mô dân số khoảng 18.000 người, đồng thời tái cấu trúc mạnh mẽ cơ cấu sử dụng đất theo định hướng phát triển đô thị hiện đại, nén và thông minh.

Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh là triển khai cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trên cơ sở đó, khu vực IV.8.1 được định hướng trở thành một khu đô thị tập trung, hỗn hợp, gắn kết chặt chẽ với hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị.

Người dân xem đồ án quy hoạch niêm yết tại UBND xã Vĩnh Thanh. Ảnh: Thu Hằng

Không chỉ nhằm bổ sung quỹ đất phát triển đô thị, đồ án còn được kỳ vọng góp phần giãn dân khu vực nội đô, giảm áp lực hạ tầng cho khu vực trung tâm lịch sử, đồng thời tạo động lực phát triển mới cho phía Bắc thành phố - khu vực đang được xác định là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Hà Nội trong giai đoạn tới.

Cùng với tổ chức không gian kiến trúc, đồ án điều chỉnh cũng dành dung lượng lớn cho việc tổ chức hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Bên trong khu đô thị, mạng lưới đường giao thông phân khu vực và nội bộ sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đảm bảo tỷ lệ đất giao thông và mật độ mạng lưới theo quy chuẩn.

Đáng chú ý, đồ án nhấn mạnh ưu tiên tổ chức giao thông công cộng, hình thành các quảng trường, bãi đỗ xe trung chuyển và không gian công cộng gắn với các nhà ga đường sắt đô thị.

Một điểm mới đáng chú ý là định hướng phát triển không gian xây dựng ngầm. Theo đó, các công trình công cộng đô thị, nhà ở hỗn hợp sẽ bố trí các chức năng thương mại, dịch vụ, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật dưới lòng đất, góp phần tiết kiệm quỹ đất mặt đất, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng không gian đô thị...