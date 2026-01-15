Hối hả thủ phủ hoa Tết Nhộn nhịp làng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây

TP - Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), nơi vừa được vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Festival hoa vừa khép lại, người trồng hoa nơi đây lại hối hả chăm chút cho từng sản phẩm với kỳ vọng một vụ mùa sung túc, mang bản sắc của làng nghề di sản trăm năm.

Tất bật “vỗ” hoa

Những ngày này, dọc theo tuyến đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao ở Sa Đéc, làng hoa, cây cảnh lớn nhất miền Tây, không khí lao động trở nên nhộn nhịp. Sau thành công của Festival Hoa - Kiểng lần thứ II, người dân Sa Đéc không nghỉ ngơi mà bắt tay ngay vào việc “vỗ” hoa cho kịp bung sắc phục vụ Tết.

Tại các nhà vườn, nông dân miệt mài sửa dáng, tạo thế cho những chậu bonsai, chăm sóc những giàn hoa trên cao cho kịp nở đúng dịp. Làng hoa Sa Đéc có hơn 4.000 hộ sản xuất với diện tích hơn 946ha hoa, kiểng (cây cảnh), gần 2.000 giống hoa các loại. Trong đó, các loại hoa đặc trưng như cúc mâm xôi, cúc tiger, hoa hồng, vạn thọ... đang được người dân tập trung chăm chút để đảm bảo hoa nở vào dịp Tết.

Nông dân chăm chút từng chậu hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa, kiểng Tân An, phường Sa Đéc, cho biết, Tổ hợp tác trồng khoảng 300.000 giỏ hoa các loại để cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Các thành viên hỗ trợ, trao đổi kỹ thuật và giúp đỡ nhau về vốn, cây giống, sự hợp tác giúp nhà vườn giảm đáng kể chi phí đầu tư.

Năm nay, không chỉ tập trung các giống hoa truyền thống như cúc mâm xôi, cúc đại đóa, vạn thọ, Tổ hợp tác còn chuẩn bị thêm nhiều sản phẩm mới, hướng đến thị trường du lịch và nhu cầu trang trí tiểu cảnh.

Tại xã Chợ Lách, thủ phủ cây giống, hoa kiểng của tỉnh Vĩnh Long, các mặt hàng hoa Tết năm nay tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cả cũng khả quan hơn. Nhà vườn đang chuẩn bị vào cao điểm cung ứng cho thị trường Tết trên khắp cả nước.

Chị Nguyễn Thị Thiểm (ấp An Hòa, xã Chợ Lách) cho biết, gia đình chị sản xuất nhiều loại hoa kiểng bán Tết, trong đó đa số cúc mâm xôi. Gia đình chị năm nay có 1.700 cặp chậu cúc đạt chuẩn loại 1 đã được đặt cọc thu mua với giá 180.000 đồng/cặp, bắt đầu giao để chuyển ra Hà Nội.

Bán chạy, giá cao

Các loại hoa, cây cảnh của nhà vườn tại Chợ Lách được thị trường ưa chuộng, tới nay đã được đặt mua nhiều như cúc, vạn thọ, mào gà… đạt 95% sản lượng; tắc (quất) cảnh đạt khoảng 90%; mai vàng, hoa giấy khoảng 80%. Nhìn chung các mặt hàng hoa Tết năm nay tiêu thụ tốt hơn năm trước, giá cũng cao hơn.

Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết, sản lượng trái cây, cây giống, hoa kiểng năm nay đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, địa phương cũng đối mặt nguy cơ xâm nhập mặn, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn để thực hiện các giải pháp trữ ngọt, ngăn mặn. Xã thường xuyên thông tin về thời tiết, xâm nhập mặn để người dân kịp thời nắm bắt và chủ động sản xuất.

Người trẻ tìm tới làng hoa Sa Đéc những ngày cuối năm để lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ

Niềm vui từ danh hiệu Di sản quốc gia Mùa hoa Tết năm nay càng thêm ý nghĩa khi nghề trồng hoa, kiểng Sa Ðéc chính thức được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ðây là sự ghi nhận xứng đáng cho những trăn trở, nỗ lực của cả chính quyền và người nông dân địa phương. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Tháp, ông Huỳnh Minh Tuấn, khẳng định, danh hiệu này không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với sinh kế bền vững. Sau Festival, tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kết nối doanh nghiệp, nhà khoa học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giúp hoa Sa Ðéc vươn xa hơn nữa.

Toàn xã Chợ Lách có hơn 3.000 hộ sản xuất cây giống, hoa kiểng, chiếm khoảng 1/3 dân số của xã. Theo UBND xã Chợ Lách, hiện toàn xã có gần 3,1 triệu sản phẩm hoa kiểng phục vụ thị trường Tết, tới nay đã có đầu ra khoảng 86% số hoa (tại vườn 53%, tại chợ 33%).

Địa phương đặt mục tiêu xây dựng Chợ Lách thành trung tâm vùng cây giống, hoa kiểng chất lượng cao, hoàn thiện và phát triển quy trình sản xuất giống chủ lực, xây dựng thương hiệu hoa kiểng Chợ Lách.

Được mùa, được giá quất Hội An Những ngày này, không khí tại các làng quất cảnh truyền thống ở Hội An (TP. Đà Nẵng) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Niềm vui được mùa, được giá lan tỏa khắp các nhà vườn. Tại các nhà vườn trồng quất cảnh ở phường Hội An Tây, quất đang vào độ chín đẹp. Người dân tất bật tỉa cành, chỉnh dáng, chăm sóc từng chậu quất để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Năm nay, quất Hội An được đánh giá trúng mùa, cây sinh trưởng tốt, tán tròn đều, quả sai, màu sắc bắt mắt. Nhờ chất lượng ổn định, sức mua tăng mạnh so với cùng kỳ, nhiều thương lái đã chủ động tìm đến tận vườn đặt cọc từ sớm, tạo tâm lý yên tâm, phấn khởi cho bà con. Chị Nguyễn Thị Sáu, chủ vườn quất tại phường Hội An Tây, cho biết vườn quất với hơn 1.000 chậu của gia đình đã được thương lái đặt mua gần hết. Hiện gia đình chỉ giữ lại một số chậu để trưng bày và bán lẻ cho khách chơi Tết. “So với mọi năm, năm nay giá quất tốt hơn. Vườn quất của gia đình đã tiêu thụ khoảng 80%, số còn lại chủ yếu là quất nhỏ nên bán rất nhanh, nhiều khách đã đặt cọc trước. Giá quất dao động từ 1-3 triệu đồng/chậu, tùy kích cỡ. Quất năm nay quả to, tròn, màu đẹp”, chị Sáu chia sẻ. Chung niềm vui, ông Nguyễn Văn Dũng, trú thôn Cụm Nam, phường Hội An Tây, cho hay gia đình ông trồng khoảng 500 chậu quất cảnh; nhiều thương lái từ Quảng Trị, Gia Lai, Huế và Đà Nẵng đã tìm đến tận vườn để đặt cọc mua với số lượng lớn. Đầu ra thuận lợi, giá cả ổn định giúp người trồng quất thêm yên tâm sản xuất. Theo ông Dũng, để quất chín đều, đẹp đúng dịp Tết, ngoài việc vun xới, tưới nước thường xuyên, người trồng còn phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, linh hoạt điều chỉnh các khâu chăm sóc. Vụ Tết năm nay, phường Hội An Tây có gần 700 hộ dân trồng hơn 200.000 chậu quất cảnh các loại, tăng khoảng 40.000 chậu so với Tết năm ngoái. Sau mỗi vụ Tết, nhiều hộ trồng quất thu về hàng trăm triệu đồng, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Nhiều chủ vườn phấn khởi khi khoảng 80% lượng quất tại vườn đã được đặt cọc Ông Mai Thanh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hội An Tây, cho biết, nhiều năm qua, địa phương luôn đồng hành với bà con thông qua việc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc quất, giúp họ yên tâm sản xuất. Thời điểm này, người trồng quất tiếp tục tập trung uốn cành, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm để chuẩn bị đưa ra thị trường Tết. “So với những năm trước, vụ Tết năm nay diện tích và số lượng quất tăng lên. Cây quất đang đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương, giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, giúp đời sống người dân ngày càng ổn định hơn”, ông Hùng nói.