Xã hội

Google News

Miền Bắc giảm nhiệt, vùng núi có mưa

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (15/1), miền Bắc giảm nhiệt 2-3 độ, trời âm u, nhiều mây vào sáng, trưa chiều hửng nắng nhẹ, trời rét về đêm và sáng, riêng khu vực vùng núi từ đêm nay có mưa rải rác. Các khu vực khác trên cả nước hôm nay ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 25 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ.

Dự báo trong hai ngày tới (16-17/1), miền Bắc duy trì hình thái nhiều mây, trời rét, vùng núi có mưa rải rác. Từ khoảng 18/1, miền Bắc hửng nắng trở lại trước khi đón đợt không khí lạnh vào khoảng ngày 21/1.

image-1.jpg
Miền Bắc hôm nay (15/1) giảm 2-3 độ so với hôm qua.

Thanh Hóa đến Huế sáng sớm nay có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Dự báo hai ngày tới khu vực Thanh Hoá đến Huế nhiều mây, ít mưa, trời rét về đêm và sáng. Từ 18-20/1, khu vực này hửng nắng. Từ khoảng 21/1, Thanh Hoá – Hà Tĩnh bắt đầu chuyển rét cả ngày lẫn đêm, có nơi rét đậm, Quảng Trị - Huế chuyển rét và có mưa rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, phía Nam 27-30 độ.

Dự báo từ khoảng 21/1, khu vực Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có thể xuất hiện mưa rải rác, trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
