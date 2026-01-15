Hà Nội: Hàng chục cảnh sát chữa cháy nhà kho giữa đêm

TPO - Đêm 14/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho nằm trong Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng được điều động đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy.

Khoảng 23h52, ngày 14/1, hệ thống truyền tin báo sự cố PCCC&CNCH của Trung tâm Chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy tại nhà kho thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Logistics dược phẩm Đông Á tại Hà Nội, Lô A2, đường CN6, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Thông tin dữ liệu được cập nhật đầy đủ giúp lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng phân tích, xác định đặc điểm cơ sở, giao thông tiếp cận, nguồn nước, lực lượng tại chỗ…, từ đó hướng dẫn lực lượng tại chỗ tổ chức chữa cháy ban đầu.

Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 16, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 17 và Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 23 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, qua thông tin trinh sát nắm tình hình, khu vực xảy cháy là kho tiếp giáp nhà xưởng của Chi nhánh Công ty cổ phần Logistics dược phẩm Đông Á tại Hà Nội với chất cháy chủ yếu là giấy, bìa.. sinh ra nhiều khói, khí độc và có khả năng cháy lan sang khu vực nhà xưởng liền kề.

Lúc này, chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương mang theo thiết bị bảo hộ cá nhân, bình thở để tiếp cận, tìm kiếm người bị nạn, đồng thời triển khai các mũi tấn công ngăn chặn cháy lan, tiếp cận để dập tắt đám cháy.

Lực lượng chữa cháy dập lửa.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến khoảng 0h22 ngày 15/1, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khống chế và dập tắt, qua đó ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được toàn bộ khu vực nhà xưởng có diện tích khoảng 1.000 m2 với rất nhiều hàng hóa, tài sản bên trong.

Theo cơ quan chức năng, cơ sở trên đã thực hiện đầy đủ việc khai báo, cập nhật dữ liệu thông tin PCCC lên hệ thống cơ sở dữ liệu và lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố theo quy định. Nhờ vậy, ngay khi phát sinh cháy, tín hiệu báo cháy được tự động truyền về Trung tâm Thông tin Chỉ huy và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, điện thoại của người đứng đầu cơ sở.