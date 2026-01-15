4 tàu cá ở Quảng Ngãi bốc cháy lúc rạng sáng

TPO - Khi đang neo đậu tại bến, tàu cá bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu lân cận...

Sáng 15/1, UBND xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, rạng sáng cùng ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực bến neo đậu tàu cá trên sông Trà Bồng (đoạn qua thôn Mỹ Tân).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h sáng, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá đang neo đậu tại bến bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá lân cận, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Ngay sau khi nhận tin, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và người dân địa phương khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn không cho đám cháy lan rộng.

Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 6h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song thiệt hại về tài sản rất lớn.

Thống kê ban đầu, 4 tàu cá bị ảnh hưởng bởi vụ cháy, trong đó có 3 tàu của ngư dân thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn) gồm: tàu QNg 95221 TS của ông Lê Hồng Sơn (dài 19,6m, công suất 727CV) và tàu QNg 95554 TS của ông Nguyễn Khắc Vĩ (dài 20,2m, công suất 770CV) đều bị cháy khoảng 95%; tàu QNg 90735 TS của bà Nguyễn Thị Hồng Lắm (dài 18,4m, công suất 727CV) bị thiệt hại khoảng 20%.

Ngoài ra, một tàu cá khác là QNg 95138 TS của bà Bùi Thị Tường Vy (trú thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường), dài 20m, công suất 400CV, cũng bị cháy, ước tính thiệt hại trên 70%.

Hiện UBND xã Bình Sơn đang tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy.