Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Hai tàu chở dầu Nga bốc cháy, nghi do trúng thuỷ lôi

Bình Giang

TPO - Hai tàu chở dầu của Nga bốc cháy trên Biển Đen, ở khu vực gần eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra vụ hỏa hoạn lớn.

screen-shot-2025-11-29-at-73003-am.png
Hình ảnh tàu Kairos bốc cháy.

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ và các nguồn tin cho biết công tác cứu hộ đã được triển khai để hỗ trợ những người trên tàu, Reuters đưa tin.

Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tàu chở dầu Kairos dài 274m phát nổ và bốc cháy trên Biển Đen vào tối 28/11, khi đang trên hành trình từ Ai Cập tới Nga.

Bộ này cho biết hai tàu cứu hộ cao tốc, một tàu kéo và một tàu ứng cứu khẩn cấp được điều động tới hiện trường, và toàn bộ 25 thuyền viên trên tàu đã được cứu an toàn.

Theo Cục Hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ, tàu Kairos bị “tác động từ bên ngoài” và nổ ở vị trí cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ 28 hải lý, khi đang di chuyển hướng về cảng Novorossiysk của Nga.

Cũng theo cơ quan này, tàu chở dầu Virat cũng được cho là đã bị tấn công ở vị trí cách bờ khoảng 35 hải lý, xa bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ hơn về phía đông.

Các đơn vị cứu hộ và một tàu thương mại đã được điều tới hiện trường. Khói dày trong buồng máy nhưng 20 người trên tàu vẫn trong tình trạng tốt.

Theo dữ liệu của LSEG, cả Kairos và Virat đều nằm trong danh sách các tàu bị phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022.

Những năm gần đây đã xảy ra các vụ tàu chạm phải thủy lôi trên Biển Đen và một số quả thủy lôi được tìm thấy khi trôi dạt.

Công ty dịch vụ hàng hải Tribeca cho biết, tàu Kairos treo cờ Gambia và không chở hàng hoá khi sự cố xảy ra.

Hãng này nói rằng các báo cáo cho thấy con tàu có thể đã trúng thủy lôi và nguy cơ sẽ chìm.

Bình Giang
Reuters
#Tàu Nga #Tàu chở dầu #Đội tàu bóng tối #Thuỷ lôi #Biển Đen

Xem thêm

Cùng chuyên mục