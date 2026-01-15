​Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ đồng hiện ra sao?

TPO - Kỳ vọng giảm tải cho cửa ngõ Thủ đô, dự án đường trục phía Nam Hà Nội trị giá 6.000 tỷ đồng đã thành hình sau 18 năm trắc trở, 7km tiếp theo dự kiến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Đến năm 2019, tuyến đường được đưa vào khai thác giai đoạn một với hơn 19km, nối từ khu vực Hà Đông đến Thanh Oai (cũ). Phần còn lại của dự án sau đó bị đình trệ trong thời gian dài do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.
Các hạng mục cây xanh, cột đèn chiếu sáng và hệ thống biển báo đang được hoàn thiện.