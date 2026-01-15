Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

​Sau 18 năm thi công, đường trục phía Nam Hà Nội 6.000 tỷ đồng hiện ra sao?

Đức Nguyễn

TPO - Kỳ vọng giảm tải cho cửa ngõ Thủ đô, dự án đường trục phía Nam Hà Nội trị giá 6.000 tỷ đồng đã thành hình sau 18 năm trắc trở, 7km tiếp theo dự kiến sẽ thông xe trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

VIDEO: Toàn cảnh dự án đường trục 6.000 tỷ phía Nam Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ.
tp-tienphong-1400.jpg
Dự án đường trục phía Nam Hà Nội có tổng chiều dài 41,5km, khởi công năm 2008 với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỉ đồng, đối ứng bằng hơn 500ha đất. Đây là tuyến giao thông trục chính, đóng vai trò kết nối các phường, xã phía Nam Hà Nội và đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân.
tp-tienphong-1394.jpg
Điểm đầu của tuyến kết nối từ khu vực Phúc La – Kiến Hưng (đoạn qua KĐT Thanh Hà), điểm cuối nối với quốc lộ 1A, đoạn phía dưới cầu Giẽ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội).
tp-tienphong-1391.jpg
tp-tienphong-1393.jpg
Đến năm 2019, tuyến đường được đưa vào khai thác giai đoạn một với hơn 19km, nối từ khu vực Hà Đông đến Thanh Oai (cũ). Phần còn lại của dự án sau đó bị đình trệ trong thời gian dài do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.
tp-tienphong-1406.jpg
Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, trong giai đoạn 2024–2025, UBND TP Hà Nội đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến dự án. Theo đó, chính quyền thành phố cùng các xã đã cơ bản giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công.
tp-tienphong-1395.jpg
Tiếp nối đoạn đã hoàn thành, hơn 7km tuyến đường từ Km 18+ 400 đến tỉnh lộ 428 đã được thi công, đạt trên 90% khối lượng. Hiện một nửa phần đường đã cho xe cộ lưu thông tạm.
tp-tienphong-1422.jpg
Theo ghi nhận, nhà thầu đang tiến hành thảm nhựa và hoàn thiện mặt đường, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 tuần tới.
tp-tienphong-1411.jpg
tp-tienphong-1414.jpg
Các hạng mục cây xanh, cột đèn chiếu sáng và hệ thống biển báo đang được hoàn thiện.
tp-tienphong-1402.jpg
Tuyến đường được thiết kế mặt cắt rộng 40m, gồm 6 làn xe.
tp-tienphong-1420.jpg
tp-tienphong-1423.jpg
Các hạng mục đang được khẩn trương triển khai.
tp-tienphong-1410.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, Đại diện Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco 5 (nhà thầu) cho biết, đoạn tuyến dài khoảng 7km từ Km 18+ 400 đến tỉnh lộ 428 dự kiến hoàn thành mặt đường trước ngày 20/1/2026 và tổ chức thông xe vào dịp Tết Nguyên đán năm nay.
tp-tienphong-1409.jpg
Đối với khoảng 15km tuyến chưa hoàn thiện, nhà thầu đang huy động thiết bị, tổ chức thi công trên toàn tuyến, tập trung các hạng mục đắp nền và xử lý đất yếu. Công tác giải phóng mặt bằng hiện đã thông suốt đến quốc lộ 1, đoạn gần nút giao Cầu Giẽ.
tp-tienphong-1408.jpg
Khi thông toàn tuyến, đường trục phía Nam sẽ kết nối Quốc lộ 1 và Vành đai 4, tạo động lực hình thành các chuỗi đô thị mới, mở rộng không gian phát triển cho khu vực phía Nam và Tây Nam Thủ đô.
tienphong-1425.jpg
Vị trí tuyến đường trục phía Nam Hà Nội dài 41,5km trên bản đồ. (Ảnh: Google Maps)
Đức Nguyễn
