Nhịp sống Thủ đô

Hà Nội tăng cường xe buýt đến khu vực các xã phía Nam thành phố

Anh Trọng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa phê duyệt phương án tăng cường xe buýt đến khu vực các xã phía Nam thành phố. Theo đó, từ 16/1, sẽ có thêm một tuyến buýt được tăng cường chạy về các xã Quang Lãng, xã Đại Xuyên (các huyện Thường Tín, Phú Xuyên cũ).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện từ nội đô Hà Nội đi khu vực phía Nam bao gồm các xã Quang Lãng, Đại Xuyên (thuộc huyện Thường Tín, Phú Xuyên cũ) đang có tuyến buýt số 108. Tuy nhiên, hiện nay lượng khách khu vực này đông nên cần tăng cường thêm tuyến buýt hoặc nhánh tăng cường để giảm giải tỏa hành khách và giảm áp lực cho tuyến buýt số 108 đang hoạt động.

Từ thực tế này, Sở Xây dựng vừa phê duyệt và giao cho Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) mở tuyến buýt số 108TC (tuyến tăng cường) để chạy về khu vực các xã Quang Lãng, Đại Xuyên...

1-2262.jpg
Tuyến buýt 108 hoạt động trên đường.

Theo quyết định phê duyệt của Sở Xây dựng Hà Nội, tuyến buýt 108TC có điểm đầu (đầu A) tại bến xe Thường Tín. Từ đây khi xuất phát tuyến buýt 108TC sẽ hoạt động lộ trình chiều đi bao gồm các điểm dừng, đón trả khách: Bến xe Thường Tín - Quốc Lộ 1A - Tỉnh Lộ 428 (Phía Đông) - ngã 3 Hoàng Nguyên - đường liên xã Đại Xuyên (qua các thôn Sảo Hạ, Sảo Thượng, Quang Lãng) - Đại Xuyên (bãi đỗ xe thôn Quang Lãng).

Lộ trình chiều về (đầu B) gồm các điểm dừng, đón trả khách: Đại Xuyên (bãi đỗ xe thôn Quang Lãng) - đường liên xã Đại Xuyên (qua các thôn Quang Lãng, Sảo Thượng, Sảo Hạ) - ngã 3 Hoàng Nguyên - Tỉnh Lộ 428 (Phía Đông) - Quốc Lộ 1A - Bến xe Thường Tín.

Thời gian hoạt động đóng mở tuyến buýt 108TC là từ 5h đến 21h hàng ngày, thời gian giãn cách giữa các lượt xe buýt là 40-60 phút/lượt.

Đối với tuyến buýt 108 hiện tại, tuyến có lộ trình hoạt động với các điểm dừng, đón trả khách: Điểm đầu (đầu A) có lộ trình hoạt động: Bến xe Thường Tín - Quốc Lộ 1A - Tỉnh Lộ 428 (Phía Đông) - Minh Tân (Bãi đỗ xe buýt xã Minh Tân - huyện Phú Xuyên, gần cổng làng Thần Quy).

Lộ trình chiều về với các điểm dừng, đón trả khách: Minh Tân (bãi đỗ xe buýt xã Minh Tân - huyện Phú Xuyên, gần cổng làng Thần Quy) - Tỉnh Lộ 428 (Phía Đông) - Quốc Lộ 1A - Bến xe Thường Tín.

Thời gian hoạt động mở, đóng tuyến buýt 108 là 04h25 - 21h10, thời gian giãn cách giữa các lượt xe buýt từ 20 - 30 - 40 phút/lượt.

Anh Trọng
