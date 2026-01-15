Cảnh công viên trung tâm của Hà Nội hạ rào, bỏ cửa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Những ngày cận Tết, hàng rào quanh công viên Indira Gandhi (thường gọi là công viên Thành Công) thuộc phường Giảng Võ, Hà Nội đang được đang được hạ xuống, trả lại không gian mở thân thiện với cảnh quan đô thị. Động thái này không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi dịp Tết mà còn đánh dấu đợt chỉnh trang lớn cho công trình hồ điều hòa trọng điểm của thành phố.

Người dân phấn khởi khi công viên Indira Gandhi hạ rào, mở lối cải tạo.
tp-cv-30.jpg
tp-cv-28.jpg
tp-cv-12.jpg

Tọa lạc tại ngã tư các trục đường huyết mạch Láng Hạ – Huỳnh Thúc Kháng – Nguyên Hồng, công viên Indira Gandhi được ví như ‘lá phổi xanh’ và là hồ điều hòa then chốt trong mạng lưới thoát nước của Hà Nội.

tp-cv-23.jpg

Công viên Indira Gandhi rộng hơn 8,6 ha, trong đó mặt nước hồ chiếm khoảng 5,9 ha.

tp-cv.jpg
tp-cv-7.jpg
tp-cv-6.jpg

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, Công viên Indira Gandhi được xếp vào nhóm cải tạo mức độ 2, tập trung sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục xuống cấp, không làm thay đổi cấu trúc cốt lõi, giữ nguyên cốt nền và tối đa hóa diện tích cây xanh hiện có.

tp-cv-27.jpg
tp-cv-16.jpg
tp-cv-301.jpg

Trong giai đoạn đầu, lực lượng chức năng phường Giảng Võ tiến hành hạ rào quanh công viên.

cv-32.jpg

Đại diện UBND phường Giảng Võ cho biết, theo tiến độ, ngày 15/1, toàn bộ hàng rào sắt quanh công viên sẽ được tháo dỡ hoàn thiện. Sau khi hạ rào sắt, lực lượng chức năng sẽ triển khai chỉnh trang tổng thể các hạng mục xuống cấp xung quanh công viên. Theo kế hoạch, lực lượng chức năng sẽ tiến hành sơn sửa lại bức tường bao quanh công viên.

tp-cv-18.jpg
tp-cv-13.jpg
tp-cv-25.jpg

Sau hơn 20 năm đưa vào sử dụng, nhiều hạng mục quanh Công viên Indira Gandhi đã xuống cấp. Việc tháo dỡ hàng rào quanh công viên tạo không gian mở, kết nối trực tiếp với các tuyến phố, góp phần cải thiện cảnh quan, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết.

tp-cv-15.jpg

Việc tháo dỡ rào chắn và chuẩn bị cải tạo Công viên Indira Gandhi khiến nhiều người dân trong khu vực không giấu được sự vui mừng, kỳ vọng. Sau thời gian dài công viên xuống cấp, không gian xanh này được mong chờ sẽ khoác lên diện mạo mới, sạch sẽ, an toàn và thân thiện hơn.

tp-cv-20.jpg

Dự án nâng cấp Công viên Indira Gandhi (hồ Thành Công) hướng tới mô hình "Công viên thông minh" với việc tích hợp công nghệ vào quy trình vận hành và quản lý. Người dân hy vọng nơi đây sẽ trở thành điểm sinh hoạt, tập thể dục, vui chơi quen thuộc, góp phần cải thiện chất lượng sống và mang lại cảm giác thư thái giữa lòng đô thị đông đúc.

Trọng Tài
#Công viên #Indira Gandhi #Hà Nội #cải tạo #khu vực #xanh

