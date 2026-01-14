Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quất, bưởi ‘siêu quả’ giá hàng chục triệu đồng rộn ràng xuống phố

Thu Hiền

TPO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng ở Nghệ An, quất, bưởi “siêu quả” đã xuống phố, tạo nên không khí xuân rộn ràng. Người dân tranh thủ đi “săn” từ sớm để lựa chọn những chậu cây ưng ý mang về chơi Tết.

Video: Quất, bưởi "siêu quả" rộn ràng xuống phố ở Nghệ An.
tp-1.jpg
Ghi nhận ngày 14/1 tại các tuyến đường trung tâm như Đại lộ Lê Nin, đường 72m (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), nhiều điểm bán hoa Tết đã bắt đầu bày biện quất, bưởi Diễn với đủ kiểu dáng, kích cỡ, giá cả.
tp-3.jpg
tp-5.jpg
Anh Lê Văn Công (31 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An - chủ một điểm bán hoa Tết trên đường 72m) cho biết, từ ngày 10/1, anh đã nhập về 500 chậu quất bonsai để phục vụ thị trường. Dự kiến trong vài ngày tới, hai xe tải chở khoảng 13 tấn đào đá Kỳ Sơn cũng sẽ được đưa về bán Tết.
tp-6.jpg
tp-13.jpg
“Quất năm nay quả đẹp, mọng tròn, lá xanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão nên giá cao hơn năm trước. Các chậu quất bonsai có thế đẹp, được khách lựa chọn từ rất sớm. Giá bán dao động từ 200.000 – 450.000 đồng”, anh Công chia sẻ.
tp-4.jpg
Đang lựa một chậu quất để trang trí bàn làm việc, chị Nguyễn Kim Anh (27 tuổi, trú phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: “Mua sớm không chỉ dễ chọn được chậu đẹp, giá cả cũng “mềm” hơn so với thời điểm cận Tết﻿ mà còn tạo không khí xuân, giúp công việc thêm hiệu quả”.
tp-7.jpg
Trên Đại lộ Lê Nin, những cây quất “khủng”, bưởi Diễn﻿ sai trĩu quả cũng đã được bày bán. Đây là loại cây cảnh có giá trị cao, chủ yếu phục vụ các cơ quan, doanh nghiệp hoặc những gia đình có không gian rộng.
tp-8.jpg
Anh Trần Bảo Ngọc (31 tuổi, trú phường Thành Vinh - chủ một điểm bán cây cảnh trên Đại lộ Lê Nin) cho biết, năm nay anh nhập về khoảng 100 cây bưởi Diễn và quất để bán Tết. Từ tháng 9 âm lịch, anh đã ra các nhà vườn phía Bắc để lựa chọn cây. Mỗi vườn chỉ chọn vài gốc đẹp, dù phải chấp nhận mức giá cao hơn.
tp-10.jpg
“Do ảnh hưởng của mưa bão nên năm nay số lượng cây đẹp ít hơn, giá vì thế cũng tăng. Tùy dáng, thế và số lượng quả, bưởi Diễn và quất có giá bán khác nhau. Khách thường ưu tiên những cây có hoa, nhiều lộc và sai quả”, anh Ngọc cho hay.
tp-15.jpg
Những gốc bưởi Diễn đều được niêm yết giá.
tp-12.jpg
Chậu quất "khủng" có giá bán 28 triệu đồng.
tp-14.jpg
Tại các nhà vườn bán hoa, cây cảnh, những chậu quất bonsai cũng đã được nhập về để phục vụ thị trường Tết.
tp-2.jpg
Theo các nhà vườn, ngoài đào, quất, bưởi Diễn là loại cây cảnh được ưa chuộng mỗi dịp Tết.
Thu Hiền
#quất #bưởi #siêu quả #mùa lễ hội #đặc sản #Nghệ An #xuống phố #Tết Nguyên đán Bính Ngọ

