Quất, bưởi ‘siêu quả’ giá hàng chục triệu đồng rộn ràng xuống phố

TPO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng ở Nghệ An, quất, bưởi “siêu quả” đã xuống phố, tạo nên không khí xuân rộn ràng. Người dân tranh thủ đi “săn” từ sớm để lựa chọn những chậu cây ưng ý mang về chơi Tết.