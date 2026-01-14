Quất, bưởi ‘siêu quả’ giá hàng chục triệu đồng rộn ràng xuống phố

TPO - Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhưng ở Nghệ An, quất, bưởi “siêu quả” đã xuống phố, tạo nên không khí xuân rộn ràng. Người dân tranh thủ đi “săn” từ sớm để lựa chọn những chậu cây ưng ý mang về chơi Tết.
Anh Lê Văn Công (31 tuổi, trú xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An - chủ một điểm bán hoa Tết trên đường 72m) cho biết, từ ngày 10/1, anh đã nhập về 500 chậu quất bonsai để phục vụ thị trường. Dự kiến trong vài ngày tới, hai xe tải chở khoảng 13 tấn đào đá Kỳ Sơn cũng sẽ được đưa về bán Tết.
“Quất năm nay quả đẹp, mọng tròn, lá xanh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa bão nên giá cao hơn năm trước. Các chậu quất bonsai có thế đẹp, được khách lựa chọn từ rất sớm. Giá bán dao động từ 200.000 – 450.000 đồng”, anh Công chia sẻ.