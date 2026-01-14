Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch...

1.586 đại biểu tham dự Đại hội

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng. Tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin về một số thông tin cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin tại họp báo. Ảnh: BTG

Chủ đề của Đại hội là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Cùng với đó là Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới.

Hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu

Về công tác chuẩn bị Văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội.

"Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân", Thường trực Ban Bí thư bày tỏ.

Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: BTG

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

"Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.