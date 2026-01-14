Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Luân Dũng - Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch...

1.586 đại biểu tham dự Đại hội

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Báo chí đã diễn ra Họp báo thông tin về Đại hội XIV của Đảng. Tại họp báo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin về một số thông tin cơ bản về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 - 25/1/2026. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

141dang1-9964.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thông tin tại họp báo. Ảnh: BTG

Chủ đề của Đại hội là: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Cùng với đó là Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với một tinh thần đổi mới.

Hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu

Về công tác chuẩn bị Văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo xác định rõ từng đề án, tiến độ, trách nhiệm thực hiện, đảm bảo nghị quyết có thể thực hiện ngay sau đại hội.

"Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng dân", Thường trực Ban Bí thư bày tỏ.

141dang2.jpg
Phóng viên đặt câu hỏi tại họp báo. Ảnh: BTG

Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, theo Thường trực Ban Bí thư, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đồng thời, phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, giữa kế thừa và ổn định, đổi mới và phát triển, giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn, giữa uy tín kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

"Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Về công tác tổ chức phục vụ đại hội, theo Thường trực Ban Bí thư, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo; công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền được triển khai sớm, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Luân Dũng - Trường Phong
#Đại hội Đảng XIV #nhân sự #Ban Bí thư #Hà Nội #chính trị #đảng cộng sản #Ủy viên Bộ Chính trị #Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Xem thêm

Cùng chuyên mục