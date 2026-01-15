Gia Lai: Cận cảnh các khu nhà tập thể cũ phải di dời

TPO - UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt đề án di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà tập thể cũ thuộc tài sản công, nằm trong kế hoạch xây dựng lại các chung cư đã xuống cấp trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Theo đề án, các ngôi nhà tại số 120 đường Lê Lợi, số 197 đường Tăng Bạt Hổ, số 42 - 44 đường Tăng Bạt Hổ, số 667 đường Trần Hưng Đạo, số 67 đường Lê Hồng Phong là tài sản công, đã có kết luận kiểm định chất lượng với mức độ nguy hiểm từ cấp C đến D, không đảm bảo an toàn sử dụng, thuộc trường hợp nhà ở phải phá dỡ quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023.

Theo đó, việc di dời được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời, thu hồi để tạo quỹ đất công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉnh trang lại đô thị.

Tỉnh Gia Lai ưu tiên giải quyết tái định cư cho các nhóm yếu thế theo thứ tự: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; các hộ được bố trí nhà chính chủ trước đây; hộ nghèo, cận nghèo; các hộ chấp hành di dời sớm.

Theo phương án được duyệt, các hộ thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư 08 Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn), là quỹ căn hộ bồi thường công sản đã bàn giao cho Nhà nước.

Ngoài ra, tỉnh cũng xem xét bán, cho thuê mua hoặc cho thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn và khu vực lân cận như: nhà ở xã hội Hàng Hải, Ecohome Nhơn Bình, Nhơn Phú 2, Bông Hồng, khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh,…

Nhà 197 Tăng Bạt Hổ, trước đây được bố trí cho cán bộ công nhân viên sử dụng để ở; ngôi nhà được xây dựng trước năm 1975, diện tích đất 320,4m2.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện tại, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng đang quản lý 3 căn trống, đóng cửa; đang quản lý cho thuê cho 13 căn hộ sử dụng để ở.

Nhà số 120 đường Lê Lợi có nguồn gốc là rạp chiếu phim và khách sạn.

Hiện nay, khu nhà có dấu hiệu xuống cấp, nứt nẻ, thấm dột cục bộ một số bộ phận kết cấu chính.

Ngôi nhà số 67 đường Lê Hồng Phong, có diện tích đất 165,77m2, quy mô gồm 2 khối nhà (Khối giáp đường Nguyễn Trãi, có quy mô 3 tầng; khối giáp đường Lê Hồng Phong có quy mô 2 tầng). Hiện tại, ngôi nhà đang có 6 hộ gia đình sử dụng theo diện chưa có hợp đồng thuê nhà.

Ngôi nhà số 667 đường Trần Hưng Đạo, do Nhà nước giao cho Nhà máy cơ khí Thống Nhất (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung) quản lý, sử dụng. Trước đây nguyên là hội trường của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, sau đó cải tạo thành nhà tập thể và bố trí cho các hộ gia đình cán bộ công nhân viên của công ty ở từ năm 1987.

Ngôi nhà có quy mô 2 tầng, diện tích đất 178,1m2, diện tích nhà 252m2. Hiện ngôi nhà trên đang có 13 hộ gia đình sử dụng theo diện chưa có hợp đồng thuê nhà.

Theo kiểm định chất lượng, ngôi nhà số 667 Trần Hưng Đạo có dấu hiệu xuống cấp, nứt nẻ, thấm dột, không còn bền vững, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc cải tạo nâng cấp công trình là không hiệu quả kinh tế.