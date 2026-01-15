Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Gia Lai:

Cận cảnh các khu nhà tập thể cũ phải di dời

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt đề án di dời các hộ dân đang sinh sống tại các khu nhà tập thể cũ thuộc tài sản công, nằm trong kế hoạch xây dựng lại các chung cư đã xuống cấp trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Theo đề án, các ngôi nhà tại số 120 đường Lê Lợi, số 197 đường Tăng Bạt Hổ, số 42 - 44 đường Tăng Bạt Hổ, số 667 đường Trần Hưng Đạo, số 67 đường Lê Hồng Phong là tài sản công, đã có kết luận kiểm định chất lượng với mức độ nguy hiểm từ cấp C đến D, không đảm bảo an toàn sử dụng, thuộc trường hợp nhà ở phải phá dỡ quy định tại Điều 59 Luật Nhà ở năm 2023.

Theo đó, việc di dời được triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời, thu hồi để tạo quỹ đất công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chỉnh trang lại đô thị.

Tỉnh Gia Lai ưu tiên giải quyết tái định cư cho các nhóm yếu thế theo thứ tự: người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; các hộ được bố trí nhà chính chủ trước đây; hộ nghèo, cận nghèo; các hộ chấp hành di dời sớm.

Theo phương án được duyệt, các hộ thuộc diện di dời sẽ được bố trí tái định cư tại chung cư 08 Trần Bình Trọng (phường Quy Nhơn), là quỹ căn hộ bồi thường công sản đã bàn giao cho Nhà nước.

Ngoài ra, tỉnh cũng xem xét bán, cho thuê mua hoặc cho thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trên địa bàn và khu vực lân cận như: nhà ở xã hội Hàng Hải, Ecohome Nhơn Bình, Nhơn Phú 2, Bông Hồng, khu đô thị Bắc sông Hà Thanh, Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh,…

tp-c_cc3.jpg
Nhà 197 Tăng Bạt Hổ, trước đây được bố trí cho cán bộ công nhân viên sử dụng để ở; ngôi nhà được xây dựng trước năm 1975, diện tích đất 320,4m2.
tp-c_cc9.jpg
Theo UBND tỉnh Gia Lai, hiện tại, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng đang quản lý 3 căn trống, đóng cửa; đang quản lý cho thuê cho 13 căn hộ sử dụng để ở.
tp-c_cc0.jpg
Nhà số 120 đường Lê Lợi có nguồn gốc là rạp chiếu phim và khách sạn.
tp-c_cc5.jpg
tp-c_cc6.jpg
Hiện nay, khu nhà có dấu hiệu xuống cấp, nứt nẻ, thấm dột cục bộ một số bộ phận kết cấu chính.
tp-c_cc.jpg
Ngôi nhà số 67 đường Lê Hồng Phong, có diện tích đất 165,77m2, quy mô gồm 2 khối nhà (Khối giáp đường Nguyễn Trãi, có quy mô 3 tầng; khối giáp đường Lê Hồng Phong có quy mô 2 tầng). Hiện tại, ngôi nhà đang có 6 hộ gia đình sử dụng theo diện chưa có hợp đồng thuê nhà.
tp-c_ccq.jpg
Ngôi nhà số 667 đường Trần Hưng Đạo, do Nhà nước giao cho Nhà máy cơ khí Thống Nhất (nay là Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung) quản lý, sử dụng. Trước đây nguyên là hội trường của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây dựng Quang Trung, sau đó cải tạo thành nhà tập thể và bố trí cho các hộ gia đình cán bộ công nhân viên của công ty ở từ năm 1987.
tp-c_cc1.jpg
tp-c_cc8.jpg
Ngôi nhà có quy mô 2 tầng, diện tích đất 178,1m2, diện tích nhà 252m2. Hiện ngôi nhà trên đang có 13 hộ gia đình sử dụng theo diện chưa có hợp đồng thuê nhà.
tp-c_cc7.jpg
Theo kiểm định chất lượng, ngôi nhà số 667 Trần Hưng Đạo có dấu hiệu xuống cấp, nứt nẻ, thấm dột, không còn bền vững, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Việc cải tạo nâng cấp công trình là không hiệu quả kinh tế.
tp-c_cc4.jpg
Theo kế hoạch, trong quý 1/2026, tỉnh Gia Lai sẽ hoàn thiện và phê duyệt phương án di dời, tái định cư chi tiết. Từ quý 2/2026, các hộ dân tại các khu nhà tập thể cũ sẽ được tổ chức di dời theo lộ trình cụ thể, bảo đảm ổn định đời sống.
Trương Định
#Gia Lai #di dời nhà cũ #tài sản công #120 Lê Lợi #chung cư xuống cấp #tái định cư #quỹ đất #chỉnh trang đô thị

Xem thêm

Cùng chuyên mục