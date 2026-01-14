Mở bán chính thức Nhà phố VCN Phước Long 2: Cơ hội sở hữu lâu dài nhà phố trung tâm ngay đầu năm 2026

Công ty Cổ phần Đầu tư VCN chính thức mở bán Nhà phố VCN Phước Long 2, mang đến cơ hội sở hữu nhà phố trung tâm với pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và giá trị sử dụng bền vững trong bối cảnh thị trường bước sang chu kỳ phát triển mới năm 2026.

Theo đó, ngày mở bán sẽ diễn ra vào 08h00, Thứ Bảy, ngày 17/01/2026, tại Sàn VCN Land Tầng 1 – VCN Tower, số 02 Tố Hữu, phường Nam Nha Trang.

Nhà phố VCN Phước Long 2 được quy hoạch trong khu đô thị hoàn chỉnh, sở hữu vị trí trung tâm tại Phường Nam Nha Trang, kết nối thuận tiện đến các trục giao thông chính, phù hợp cho nhu cầu an cư lâu dài cũng như tích lũy tài sản bền bỉ. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực và nhà đầu tư tìm kiếm dòng sản phẩm nhà phố có tính ổn định cao trong giai đoạn 2026–2027.

Nhà phố VCN Phước Long 2 – nhà phố trung tâm Phường Nam Nha Trang, hạ tầng hoàn chỉnh, phù hợp an cư lâu dài và tích lũy giá trị bền vững.

Nhiều ưu đãi mở bán hấp dẫn

Trong ngày mở bán, VCN triển khai loạt chính sách ưu đãi nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng tham dự, bao gồm:

● Chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 3% giá trị sản phẩm

● Tặng 1 chỉ vàng 9999, áp dụng cho khách hàng giao dịch trong ngày mở bán

● Hỗ trợ vay vốn 0% lãi suất trong thời gian tối đa 6 tháng

● Chính sách thanh toán linh hoạt lên đến 12 tháng

● Bốc thăm trúng thưởng xe ô tô Hyundai Accent với giá trị hấp dẫn

Nhiều ưu đãi mở bán hấp dẫn được VCN áp dụng trong ngày mở bán, gia tăng giá trị cho khách hàng tham dự.

Theo đại diện VCN, buổi mở bán dự kiến thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng và nhà đầu tư đang tìm kiếm sản phẩm nhà phố chất lượng, pháp lý minh bạch, giá trị khai thác thực tế cao trong bối cảnh nguồn cung nhà phố trung tâm ngày càng khan hiếm.

VCN trân trọng kính mời Quý Khách hàng và Nhà đầu tư tham dự sự kiện để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, cập nhật thông tin thị trường và nắm bắt cơ hội sở hữu nhà phố tại thời điểm đầu năm – giai đoạn được đánh giá là “thời điểm vàng” của thị trường bất động sản.